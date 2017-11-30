«Это исключительно важно для всех граждан нашей страны», — Медведев объявил о начале роста реальных доходов россиян вопреки Росстату

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«В этом году мы можем констатировать, что происходит рост реальных доходов населения, рост реальной зарплаты», — сказал премьер-министр в ходе большого интервью с ведущими пяти российских телеканалов («Первый канал», «Россия», НТВ, РБК и «Дождь»).Медведев уточнил, что уровень реальных зарплат по итогам года вырастет примерно на 3%, а уровень номинальных зарплат — примерно на 7%.«Это, может быть, тоже не самый выдающийся результат, тем не менее это важное изменение тренда. Это означает, что мы вошли в ситуацию, когда доходы уже не падают, а растут. И это очень важно, исключительно важно для всех граждан нашей страны», — сказал Медведев.По данным Росстата, по итогам января—октября 2017 года уровень реальных располагаемых доходов россиян (скорректированная на уровень инфляции сумма, которая остается в распоряжении после обязательных платежей) снизился по сравнению с тем же периодом 2016 года на 1,3%.Увеличение реальных доходов россиян в 2017 году Росстат зафиксировал лишь однажды — в январе они увеличились (по уточненным данным) сразу на 8,8%, что стало первым случаем повышения доходов после 26 месяцев падения.Зафиксированное в первом месяце 2017 года увеличение реальных доходов россиян в Росстате связали с выплатой пенсионерам «отступных» за отказ от полноценной индексации пенсий в 2016 году в размере 5 тыс. руб.«Этот прирост во многом был обеспечен единовременной денежной выплатой в размере 5 тыс. руб., произведенной в январе 2017 года», — говорилось в сообщении ведомства.Уже в феврале 2017 года падение реальных доходов россиян возобновилось. В мае-июне его удалось приостановить, но и тогда роста доходов не было, они просто не падали.По итогам 2016 года доходы россиян сократились на 5,9%, почти вдвое превысив сокращение 2015 года (минус 3,2%) и более чем в восемь раз результат 2014 года (минус 0,7%).В программе телеканала «Россия» на прямую трансляцию разговора с Медведевым в 2017 году отведен один час (с 12:00 до 13:00 мск). Для сравнения: итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина в предыдущем году продлилась 3 часа 50 минут (в этом году пресс-конференция Путина пройдет 14 декабря).В предыдущий раз Медведев дал большое итоговое интервью 15 декабря 2016 года. Тогда с главой правительства также беседовали представители пяти телеканалов — Валерий Фадеев («Первый канал»), Сергей Брилев («Россия»), Эльмар Муртазаев (РБК), Ирада Зейналова (НТВ) и Михаил Фишман («Дождь»). В 2016 году разговор Медведева с журналистами пяти телеканалов продолжался примерно 1 час 40 минут, и тогда его участники обсудили проблемы возвращения экономики России к росту и санкционной войны с США, возможность изменения ставок налогов, приватизацию крупных пакетов акций «Роснефти» и «Башнефти», цены на нефть, борьбу с коррупцией и арест бывшего главы Минэкономразвития Алексея Улюкаева, а также выборы в Госдуму и допинговый скандал.Большие итоговые интервью Медведев после прихода на пост главы правительства давал также в декабре 2012, 2013, 2014 и 2015 годов. Каналов, представители которых участвовали в этих разговорах, каждый раз было пять, однако в 2012–2014 годах вместо РБК был Рен ТВ​.Во время пребывания на посту президента России Медведев также давал большие интервью нескольким телеканалам (первоначально во встречах участвовали только «Первый канал», «Россия» и НТВ), так что нынешнее интервью будет десятым по счету.Фото: tasnews.ru