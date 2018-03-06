Ещё один европейский автоконцерн намерен построить в России свой завод

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Давно известно об интересе PSA Groupe к локализации производства двигателей на территории нашей страны. Разработка проекта ведется много лет, были оценены разные варианты и теперь, согласно последним решениям руководства концерна, вероятнее всего, французы остановятся на расширении имеющегося завода в Калуге. Речь идет о том, что здесь же рядом будут возведены цеха по выпуску нескольких моделей современных двигателей.Окончательное решение пока не принято, но вероятность запуска проекта велика, поскольку в данный момент ведется обсуждение подробностей. В любом случае, если строительству новых цехов в Калуге будет дан «зеленый свет», до начала работы площадки пройдет не менее двух лет. Не исключено, что в России будет запущена крупная площадка с солидными расчетными мощностями, и тогда двигатели, выпускаемые в Калуге, французы в перспективе могли бы поставлять на свои сборочные заводы в другие страны.В феврале стало известно, что концерн BMW планирует построить в Калининградской области завод полного цикла. В свою очередь, в Daimler приняли решение возвести новый сборочный завод в Подмосковье. В Приморском крае в октябре прошлого года стартовало строительство крупного завода компании Mazda, где будут выпускать двигатели. Кроме того, в компании Hyundai изучают возможность размещения в России площадки по выпуску двигателей и трансмиссий, предположительно, такой цех могут разместить на территории какого-то из предприятий-партнеров.