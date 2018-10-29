Еще в одной школе Самары появился уголок электробезопасности

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«Самарские распределительные сети» установили уголок электробезопасности в средней общеобразовательной школе № 67 в рамках реализации комплексной программы по снижению рисков травматизма персонала и сторонних лиц на энергообъектах компании. Правила, размещенные на стенде, энергетики еще раз повторили вместе с учениками 5-ых классов на уроке электробезопасности.Вместо классного часа у пятиклашек 67-ой школы прошел необычный энергоурок – в гости к школьникам пришли энергетики «Самарских распределительных сетей». Ребятам напомнили основные правила электробезопасности, которые следует соблюдать дома и на улице. Отдельно энергетики остановились на рыбалке вблизи линий электропередачи и сэлфи. Школьникам рассказали о том, что ток может «ударить» даже через воздух – если приблизиться к энергообъекту на недопустимое расстояние, то между электроустановкой и телом человека возникнет электрическая дуга. Также ребята узнали значение установленных на электрооборудовании предупреждающих знаков, а также познакомились со средствами защиты, которые используют в своей работе энергетики.Вместе с энергетиками на урок к пятиклассникам пришел «Гоша» - тренажер, на котором энергетики отрабатывают правила оказания первой помощи при поражении человека электрическим током. Энергетики продемонстрировали навыки по оживлению «Гоши», показали, как делать прекордиальный удар и непрямой массаж сердца. Все желающие смогли почувствовать себя настоящими энергетиками, примерив диэлектрические боты и перчатки. На память пятиклассникам раздали брошюры, магниты, браслеты и расписания уроков с правилами электробезопасности.Энергетики «Самарских распределительных сетей» проводят подобные уроки электробезопасности на постоянной основе по всей области. В среднем за год удается охватить более 1/3 школ региона.