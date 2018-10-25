Еще одно ведомство получило право останавливать автомобили

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Сотрудники военной автомобильной инспекции Росгвардии смогут проверять соблюдение требований к изменению конструкции ТС и прицепов к ним. В подписанном постановлении есть перечень должностных лиц данной структуры, имеющих право контроля.Теперь помимо полиции, ГИБДД и таможенных служб право останавливать автомобили имеют и сотрудники Росгвардии. Что касается таможенников – это право они получили недавно, и могут останавливать автомобили только в приграничных регионах РФ для проверки соблюдения таможенного законодательства, документов и товаров. Предусмотрен и штраф для водителей, не выполняющих требования сотрудников ФТС. Если водитель не остановит автомобиль по требованию таможенника, он может получить штраф в размере от 500 до 800 рублей.Председатель общественного движения «Движение автомобилистов России» Виктор Похмелкин уверен, что наделение сотрудников Росгвардии полномочием останавливать автомобиль – опасная тенденция. Эти функции должны выполнять дорожные полицейские, имеющие определенную специализацию и способные выполнять исполнение своих функций на профессиональном уровне.UPD. Пресс-служба Росгвардии поясняет:"Речь идет о включении Росгвардии в число органов, уполномоченных следить за безопасностью дорожного движения. Новые полномочия военной автоинспекции Росгвардии (ВАИ) касаются исключительно автотранспорта Росгвардии и позволяют предупреждать, выявлять и пресекать в войсках национальной гвардии Российской Федерации нарушения требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения. Дело в том, что прежде ВАИ Росгвардии осуществляла надзор за своим автотранспортом во взаимодействии с ВАИ Минобороны России. В настоящее время, когда новое ведомство – Росгвардия – полностью сформировано, возникла необходимость узаконить самостоятельность ВАИ Росгвардии в сфере надзорной деятельности за автотранспортом войск национальной гвардии РФ.Необходимо особо отметить, что никаких новых полномочий по отношению к гражданскому автотранспорту Росгвардия не приобрела."