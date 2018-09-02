Еще один повод для радости у жителей Сызрани - музыкальный фонтан у ДК "Горизонт"

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Новая точка притяжения на карте города-юбиляра и еще один повод для радости у жителей - музыкальный фонтан на обновленной площади у ДК "Горизонт", крупного культурного центра в самом густанаселенном районе города.Сызранцы отдали более 15 тысяч голосов за благоустройство этой территории.Площадь у ДК "Горизонт" благоустроена в рамках федеральной программы ФКГС. Глава региона Дмитрий Азаров обратился к жителям города:"Проект стал возможен благодаря вам, благодаря вашему небезразличию, вашей активности. Мы вместе продолжим реализовывать новые проекты", передает пресс-служба департамента информационной политики СО.