Еще не вступивший в действие «мусорный» тариф снизили для ветеранов, медиков и Росгвардии

238

Предложения, озвученные министром Мариной Антимоновой, касались сразу пяти областных законов. В частности, вместо термина «социальная норма площади жилья» введено понятие «региональный стандарт нормативной площади жилого помещения». Уточнено, что педагогические работники, проживающие и работающие на селе, имеют право на компенсацию расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг. Меры социальной поддержки распространены на рядовой и начальствующий состав войск национальной гвардии.Все льготы по оплате коммунальных услуг теперь распространены и на вывоз мусора. До сих пор в Самарской области, по информации профильного министерства, получателями компенсаций в размере 50% от тарифа являлись участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, инвалиды (в том числе, боевых действий), члены их семей, несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, пострадавшие от техногенных катастроф, репрессированные и реабилитированные граждане, семьи с детьми-инвалидами и многодетные, ветераны труда. Сельским медикам, фармацевтам, ветеринарам, работникам культуры и социальной сферы часть коммуналки компенсируют стопроцентно.