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Новости /  Общество /  Социум  

Еще не вступивший в действие «мусорный» тариф снизили для ветеранов, медиков и Росгвардии

25 декабря 2018 20:16
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Все льготы по оплате коммунальных услуг теперь распространены и на вывоз мусора.
Депутаты Самарской губернской думы единогласно поддержали законопроекты, которые снижают финансовую нагрузку на малоимущих, которая возникнет после начала реализации в 2019 году «мусорной реформы». Льготы разработаны министерством социально-демографической и семейной политики Самарской области и приняты сегодня, 25 декабря, на пленарном заседании областного парламента, передает «СО» ОНЛАЙН.

Предложения, озвученные министром Мариной Антимоновой, касались сразу пяти областных законов. В частности, вместо термина «социальная норма площади жилья» введено понятие «региональный стандарт нормативной площади жилого помещения». Уточнено, что педагогические работники, проживающие и работающие на селе, имеют право на компенсацию расходов по оплате жилых помещений и коммунальных услуг. Меры социальной поддержки распространены на рядовой и начальствующий состав войск национальной гвардии.

Все льготы по оплате коммунальных услуг теперь распространены и на вывоз мусора. До сих пор в Самарской области, по информации профильного министерства, получателями компенсаций в размере 50% от тарифа являлись участники Великой Отечественной войны, труженики тыла, инвалиды (в том числе, боевых действий), члены их семей, несовершеннолетние узники концлагерей, жители блокадного Ленинграда, пострадавшие от техногенных катастроф, репрессированные и реабилитированные граждане, семьи с детьми-инвалидами и многодетные, ветераны труда. Сельским медикам, фармацевтам, ветеринарам, работникам культуры и социальной сферы часть коммуналки компенсируют стопроцентно. 
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Комментарии



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