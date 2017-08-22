Еще 30 иностранцев из Самарской области отправили на Родину

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Судебные приставы Самарской области препроводили из России еще 30 граждан иностранных государств. Всего же за этот год из региона выдворено более 570 нелегалов.Граждане иностранных государств регулярно препровождаются до пункта пропуска через Государственную границу Российской Федерации и отправляются на Родину. Всего за 2017 год из страны силами региональных судебных приставов был выдворен 571 иностранец, почти половина из которых - за их счет. Только за последнюю неделю судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП России по Самарской области препроводили 30 нелегалов, сообщает сайт самарских приставов.