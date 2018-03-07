Ермоленко: В Самарской области активно развивается женский бизнес

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Встреча президента России, лидера ОНФс женщинами-предпринимателями в Самарской области очень важна, потому что в регионе активно развивается женский бизнес. Такое мнение высказала член самарского штаба Общероссийского народного фронта, председатель регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России»По ее словам, в Самарской области есть рост и перспектива развития женского предпринимательства. «Наш регион не относится к дотационным. Здесь выгодны инвестиции, выгодно развивать различные виды деятельности», - рассказала она и добавила, что на встрече спредставительницами бизнеса Владимир Путин пообещал, что в скором времени будут реализованы механизмы по избавлению российского предпринимательства от череды лишних проверок со стороны компетентных контролирующих органов.Ермоленко также отметила поддержку государством развития сельского хозяйства в Самарской области. «Дополнительно дается финансирование на развитие сельского хозяйства в регионе, с учетом того, что у нас активно начало развиваться фермерство. Отмечу, что вСамарской области достигнуты уже большие результаты в этой сфере», - сказала она. Она добавила, что самарский регион не относится к дотационным. «Здесь выгодны экономические потоки, выгодно развивать различные виды деятельности», - подытожила она.Президент России Владимир Путин в среду, 7 марта, совершает рабочую поездку в Самарскую область. В ходе поездки президент посетил Самарский булочно-кондитерский комбинат и ознакомился с работой предприятия. Кроме того, глава государства на площадке комбината в преддверии Международного женского дня встретился с женщинами-предпринимателями из разных регионов России. Помимо этого,Путин провел встречу с врио губернатора Самарской области. А также под председательством президента в Самаре проходит очередное заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив, сообщает пресс-служба ОНФ.