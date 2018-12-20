Энергоснабжение потребителей Самарской области под контролем

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под председательством врио первого вице-губернатора — председателя Правительства Самарской областисостоялось заседание штаба по обеспечению безопасности электроснабжения потребителей Самарской области при Правительстве Самарской области.В мероприятии приняли участие руководители органов исполнительной власти Самарской области, представители сетевых организаций энергоснабжения, Поволжского управления Ростехнадзора, ГУ МЧС России по Самарской области.Участники заседания обсудили ряд актуальных вопросов. В первую очередь, меры по обеспечению надежной работы объектов электроэнергетики в период новогодних и рождественских праздников и организацию взаимодействия всех служб при ликвидации возможных нарушений энергоснабжения потребителей.По информации министра энергетики и ЖКХ Самарской области, в осенне-зимний период 2018-2019 годов электроснабжение потребителей Самарской области осуществляют 20 субъектов электроэнергетики. 1 декабря т.г. ими были получены паспорта готовность. Также 7 субъектов электроэнергетики прошли проверки готовности Минэнерго России.«В настоящее время все объекты жилищно-коммунального хозяйства региона работают в штатном режиме. Сотрудниками министерства осуществляется ежедневный мониторинг хода отопительного сезона на предприятиях электро- и теплоэнергетики, а также объектах ЖКХ. Ситуация на объектах жилищно-коммунального комплекса области стабильная. Возникающие в ходе отопительного сезона нарушения подачи коммунальных ресурсов устраняются в установленные нормативные сроки», — доложил С. Марков.На предприятиях ЖКХ созданы и поддерживаются на нормативном уровне запасы топлива. Для ликвидации возможных аварий на объектах жизнеобеспечения сформированы 524 аварийные бригады, которые обеспечены всем необходимым. Подготовлено оборудование и транспортные средства в размере 674 единицы.Запасы резервного топлива на предприятиях теплогенерирующего комплекса соответствуют нормативным требованиям. Для ликвидации возможных нарушений теплоснабжения потребителей Самарской области электросетевые компании имеют в наличии более 250 единиц спецтехники и 43 передвижных резервных источников электроснабжения потребителей.Для снабжения объектов жилищно-коммунальной сферы электроэнергией во время возможных нарушений муниципальные образования Самарской области имеют в своём распоряжении 945 резервных источников электроснабжения, из них 638 – передвижные.Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей Самарской области в период новогодних и рождественских праздников электросетевыми компаниями выполнен комплекс подготовительных мероприятий. Так, организованы дежурства руководящего состава, круглосуточные дежурства аварийных бригад, созданы запасы оборудования, необходимых материально-технических и транспортных средств.Согласована схема взаимодействия органов исполнительной власти, местного самоуправления, сетевыми организациями, а также схемы оповещения и вызова персонала на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.Кроме того, введён мораторий на производство работ за исключением случаев предотвращения или ликвидации последствий аварий в период предстоящих новогодних выходных и праздничных дней.Также круглосуточное дежурство организовано в министерстве энергетики и ЖКХ Самарской области и администрациях муниципальных образований.«Только в новогоднюю ночь в населённых пунктах региона состоится более 260 массовых праздничных мероприятий. И наша задача – принять исчерпывающие меры, сделать всё от нас зависящее, чтобы ничто не омрачило людям праздники», — поставил задачу А. Нефёдов, передает пресс-служба облправительства.