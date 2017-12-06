Энергетики Самары просят претендентов на пост мэра подумать о том, как они будут модернизировать систему теплоснабжения города

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Указав, что благодаря конструктивному сотрудничеству с администрацией города «Т Плюс» вчетверо увеличила инвестиции в перекладку самарских теплотрасс, энергетики назвали ряд крупных проблем, которые предстоит решать будущему сити-менеджеру. В числе задач, которые встанут перед ним: наличие около 200 км бесхозяйных тепловых сетей, высокий уровень износа тепломагистралей, неплатежи за тепловую энергию коммунальных компаний и ТСЖ, отставание Самары от Тольятти и Новокуйбышевска по уровню внедрения приборов учета тепла, а также необходимость более активно применять энергоэффективные технологии.В письме есть просьба к членам комиссии обсудить с претендентами на пост сити-менеджера их идеи по заявленным задачам стратегического развития инфраструктуры Самары. Также в письме содержится тезис о том, что наличие или отсутствие долгов по оплате коммунальных ресурсов является важной характеристикой для понимания реального отношения человека к своему городу, сообщает пресс-служба «Т Плюс Самара».