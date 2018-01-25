Энергетики «Самарских РС» подвели итоги работы по профилактике детского электротравматизма в Самарской области

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Всего энергетики провели 189 занятий в 147 общеобразовательных учреждениях. Они рассказали школьникам о том, какие правила необходимо соблюдать вблизи энергообъектов, как правильно обращаться с электроприборами дома, чем опасно самовольное проникновение на энергообъекты и что нужно делать, если на землю упал оборванный провод. Также ребята узнали значение установленных на электрооборудовании предупреждающих знаков, а также познакомились со средствами защиты, которые используют в своей работе энергетики.Работа по профилактике электротравматизма ведется специалистами уже много лет. Ежемесячно проходит более 15 уроков электробезопасности как в школах, так и в дошкольных учреждениях и оздоровительных лагерях. Кроме того, энергетики проводят конкурсы детских рисунков, выпускают для родителей и детей памятки по электробезопасности, сообщает пресс-служба «Самарских распределительных сетей».