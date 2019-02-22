Элла Памфилова считает, что электронное голосование в России невозможно из-за большого количества часовых поясов
22 февраля 2019 23:51
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Мы не смогли найти точную цитату заявления Памфиловой и приводим ее утверждение в том виде, в котором его распространило информационное агентство «Закон», передает Meduza.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что Россия не сможет организовать электронное голосование по примеру Эстонии из-за большого числа часовых поясов.
Фактчек
Большое число часовых поясов не может стать препятствием для использования опыта Эстонии. Дело в том, что проголосовать через интернет в этой стране можно только в ходе досрочного голосования. Причем у избирателя есть целых семь дней для принятия решения (точнее — 153 часа). Досрочное голосование заканчивается за несколько дней до обычного голосования на избирательном участке — вечером в среду, чтобы комиссии успели вычеркнуть из списков тех избирателей, которые проголосовали по интернету. Для защиты от возможного давления интернет-избиратель может переголосовать столько раз, сколько захочет. Но только в течение этих семи дней.
Судя по всему, Элла Памфилова просто не знает, как устроено дистанционное интернет-голосование в Эстонии. Ранее с предложением внимательно изучить и, возможно, перенять эстонский опыт выступил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» и член Общественной палаты Алексей Венедиктов. ЦИК согласился с предложением провести эксперимент с интернет-голосованием в одном из округов на выборах в Мосгордуму осенью 2019 года.
Фото: соцсети
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