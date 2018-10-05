Елена Летучая стала ведущей двух шоу

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— Съёмки одного из шоу уже в самом разгаре, а над вторым мы как раз начинаем работать. Мне хочется показать, что я могу быть разной, и надо сказать, что обе истории открывают меня с совершенно неожиданной стороны, — приводит Cosmopolitan слова Летучей.По её словам, в одном шоу она будет помогать талантливым изобретателям и производителям со всей России довести их продукцию до потребителя. Второе — о красоте: Летучей предстоит отправиться в бьюти-путешествие по разным странам, встретиться с их самыми красивыми жителями и на себе попробовать местные рецепты красоты.