Елена Летучая покидает шоу "Летучий отряд" из-за проблем со здоровьем

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— Вынуждена сообщить, что я больше не могу летать так часто, как этого требует проект. Делать программу, просто стоя в студии, не видя реальных проблем, считаю нечестным. В начале декабря стала плохо чувствовать себя, и вот сегодня, после серии обследований у разных врачей, диагноз подтвердился — нестабильная стенокардия, — написала Летучая.По словам ведущей, программа требует совершать по 2-3 перелёта в неделю, что категорически запрещено.— Мы ждали решения врачей — вдруг что-то другое, может быть, просто ошибка. И вот сегодня пришли уже окончательные результаты. Весь декабрь и начало января искали других ведущих и корреспондентов, но увы, не так-то это и просто, — подчеркнула ведущая.По словам ведущей, поклонники не потеряют её с экрана Первого канала.Фото: fb.ru