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Новости /  Общество /  Социум  

Елена Лапушкина встретилась с жителями Железнодорожного района

2 марта 2018 20:27
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В начале встречи Елена Лапушкина представила собравшимся нового главу районной администрации Вадима Тюнина, который приступил к своим обязанностям на прошлой неделе. В своем докладе он подробно остановился на деятельности общественных советов микрорайонов
Глава Самары Елена Лапушкина продолжает серию встреч с жителями городских районов, во время которых подводятся итоги работы районных администрации за 2017 год, презентуются скорректированные дизайн-проекты общественных пространств, вошедших в лист для голосования по президентскому проекту «Формирование комфортной городской среды», и обсуждаются вопросы, волнующие горожан. На этот раз встреча прошла с жителями Железнодорожного района в здании школы №174.

В начале встречи Елена Лапушкина представила собравшимся нового главу районной администрации Вадима Тюнина, который приступил к своим обязанностям на прошлой неделе. В своем докладе он подробно остановился на деятельности общественных советов микрорайонов. Он напомнил, что на территории района действует 42 ОСМ, которые активно участвуют во всех проводимых мероприятиях: в благоустройстве территорий, в социально значимых акциях и культурно-массовых мероприятиях, в общественном контроле за распространением незаконной рекламы,за оборотом алкогольной продукции, за деятельностью незаконных объектов потребительского рынка и автомобильных стоянок,в приемке работ по улично-дорожной сети и на других ремонтируемых объектах района. Так, за 2017 год членами общественных советов микрорайонов было выявлено 950 нарушений только в работе в сфере благоустройства. Все замечания были направлены в административную комиссию района и впоследствии устранены.

В 2017 году на территории района проводились ремонтные работы по различным направлениям, включая ремонт многоквартирных домов и автомобильных дорог. За счет средств областного и городского бюджетов в нормативное состояние были приведены улицыКрасноармейская и Авроры, включая путепровод. Кроме того, за счет средств районного бюджета произведен ремонт внутриквартальных проездов по нескольким адресам на улицах Пензенской и Партизанской, выполнены работы по отсыпке асфальтобетонном гранулятомв частном секторе. В этом году на территории района планируется привести в порядок еще 5 дорог. Это улица Дзержинского на участке от Клинической до Мяги, улица Речная от железнодорожного переезда до Клинической, улица Волгина от Промышленности до Мориса-Тореза, улица Буянова от Тургенева до Вилоновской и Никитинская от Льва Толстого до Вилоновской.

В этом году в рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды» будет отремонтировано 8 дворовых территорий. Кроме того, 18 марта путем рейтингового голосования жители выберут и общественные пространства, которые также будут благоустроены. Выбирать железнодорожникам предстоит из 9 разработанных дизайн-проектов. В их число вошли сквер по улице Аэродромной, в котором расположен памятник летчице Ольге Санфировой, бульвар по улице Революционной от Гагарина до Аэродромной, Крымская площадь и другие пространства. Проекты, которые наберут наименьшее число голосов, будут доработаны и вновь вынесены на общественные обсуждения в следующем году.

По традиции в заключении встречи горожане задали волнующие их вопросы Главе Самары. На этот раз основная часть вопросов касалась работы управляющих компаний. Например, одна из жительниц рассказала Елене Лапушкиной, что управляющая компания «Алком-Гарант» без ведома жильцов поставила общедомовой прибор учета тепловой энергии, взяв деньги на его установку из средств на текущий ремонт. При этом женщина уверяет, что жильцы планировали потратить средств на ремонт инженерных сетей здания. Глава Самары поручила Вадиму Тюнину разобраться в ситуации и посодействовать жителямв вопросе выделения средств из Фонда капитального ремонта на текущие нужды.

Вопросы к работе управляющей компании есть и у Марии Чураковой, старшей по дому, расположенному на Мяги,8. Жительница рассказала, что во время уборки дворовой территории в зимний период снежные массы складируются прямо на детскую площадку и газоны. Елена Лапушкина также поручила главе районной администрации взять ситуацию под личный контроль и ускорить работу по созданию санитарных паспортов, в которых четко будут обозначены разрешенные для складирования снега зоны.

Сразу несколько вопросов у горожан возникло относительно управляющей компании «ЖКС». Самарцысообщили Главе города, что управляющая компания зачастую не реагирует на их просьбы и выполняет свои функции не в полном объеме.

«Работа этой управляющей компании находится на особом контроле и у главы региона Дмитрия Игоревича Азарова, и у меня. Уже состоялся весьма жесткий разговор с ее руководством, в ходе которого были обозначены основные претензии от жителей и было дано время на их устранение. Смею вас заверить, что мы будем пристально следить за развитием данной ситуации», - заключила Елена Лапушкина, сообщает пресс-служба администрации Самары.




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