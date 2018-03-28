Елена Лапушкина встретилась с жителями Советского района

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Первый вопрос, который был задан на встрече, касался нехватки мест в школе №176. По словам местных жителей, учебное заведение уже работает в две смены с максимальной загрузкой, при этом число юных жителей микрорайона продолжает расти. Во время обсуждения этого вопроса Алексей Дегтев отметил, что сейчас рассматривается варианты решения вопроса. Выходом из ситуации может стать строительство полноценного корпуса для учеников начальных классов на прилегающей территории вдоль по улице Запорожской. Под строительство корпуса будет использован участок земли, на котором сейчас находится недействующее медицинское учреждение. С областным министерством здравоохранения уже достигнута договоренность, в соответствии с которой часть земли будет отдана муниципалитету под строительство школы, а оставшийся участок будет использован для размещения детского поликлинического отделения, в котором микрорайон также нуждается.Тему строительства образовательных учреждений на территории района продолжила представительница инициативной группы молодых родителей. Женщина поинтересовалась, когда будет достроен детский сад на Георгия Ратнера, 25. Елена Лапушкина рассказала жителям, что строительство учреждения находится на финальной стадии:«Сейчас изыскиваются средства на завершение работ, и, возможно, в четвертом квартале 2018 года детский сад будет введен в эксплуатацию, - сказала Елена Лапушкина. – Кроме того, мы учтем обращения жителей по поводу состояния подъездных путей к учреждению: с наступлением благоприятных погодных условий «картами» отремонтируем дорожное полотно на улице Ратнера и включим освещение дороги в план благоустройства».Также на встрече жителям рассказали, что в 2018 году планируется привести в нормативное состояние 18 дворовых проездов Советского района. Улучшится внешний вид территории и благодаря работе по ликвидации незаконной рекламы, объектов потребительского рынка, гаражей и автомобильных стоянок. Глава районной администрации Вадим Бородин сообщил, что этой весной планируется демонтировать и вывезти 25 объектов потребительского рынка, 60 нелегальных гаражей и ликвидировать незаконную автостоянку по адресу улица Партизанская, 177А, существование которой вызывает недовольство у жителей близлежащих домов.Без внимания не осталась и дальнейшая судьба стадиона «Заря». Жители поинтересовались, будут ли предприниматься меры по возрождению этого спортивного объекта. Елена Лапушкина подчеркнула, что стадион является знаковым местом для горожан и он планируется к восстановлению. Администрация сейчас рассматривает различные варианты финансирования этой работы. Параллельно Департаменту градостроительства и Департаменту физической культуры и спорта даны поручения изучить типовые проекты реконструкции стадионов и рассмотреть возможность их реализации на «Заре», сообщает пресс-служба администрации Самары.