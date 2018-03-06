Елена Лапушкина встретилась с жителями Промышленного района
6 марта 2018 16:49
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По сложившейся традиции, встреча началась с отчета главы районной администрации об итогах деятельности за 2017 год. Владимир Чернышков в своем докладе подчеркнул, что доходная часть бюджета района складывается, в основном, из налоговых поступлений. Именно поэтому работа в части собираемости налогов велась в усиленном режиме, что позволило изыскать дополнительные средства на развитие территории района. По словам Владимира Чернышкова, более 80% от поступивших средств было вложено в благоустройство: проведение работ по озеленению территорий, санитарной опиловке и валке аварийных деревьев, закупку и установку газонных ограждений, а также в содержание территорий. Остальная часть средств была направлена на ремонт дворовых проездов и развитие физкультуры и спорта в районе.
Так за счет собственных средств района отремонтированы дороги по 12 адресам общей площадью более 19 000 м2. За счет средств городского бюджета в районе удалось привести в нормативное состояние еще 24 дороги. Среди них - 7-я просека от Солнечной до санатория «Волга», Физкультурная от Ново-Вокзальной до Краснодонской, Силовая от Жигулевской до Ново-Вокзальной и другие.
Подводя итоги реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» за 2017 год, глава районной администрации рассказал, что в прошлом году с помощью программы были благоустроены 9 дворовых территорий. В соответствии с проектами жителей, во дворах установили малые архитектурные формы, устроили антитравматическое покрытие на детских площадках, отремонтировали фасады зданий и контейнерные площадки, выполнили работы по ремонту уличного освещения и озеленению территорий.
«Эта программа действительно позволяет жителям выбирать то общественное пространство, которое, по их мнению, нуждается в благоустройстве в первую очередь. Кроме того, именно горожане решают, что они хотят изменить в своем дворе, как его преобразить. На эти цели выделяются федеральные, областные, городские и районные средства. Жителям, в свою очередь, остается следить за сохранением результатов общего труда», - отметила Елена Лапушкина.
В программу на 2018 год попали еще 5 дворовых территорий. Помимо дворовых территорий, по программе также будут отремонтированы и общественные пространства. На встрече жителям были представлены скорректированные дизайн-проекты благоустройства 9 общественных пространств, вошедших в лист для голосования. Это парк Воронежские озера, парк Молодежный, сквер Солнечная поляна, расположенный между домами № 236-244 по Ново-Садовой, Детский сквер по улице Победа, бульвар по улице Стара-Загора от проспекта Кирова до Ново-Вокзальной, сквер по улице Димитрова у дома №115, Воронежский бульвар, сквер по улице Силина и сквер на Демократической.
При ознакомлении с измененными дизайн-проектами жители отметили, что не все их пожелания были учтены. Например, автостоянка в проект парка Воронежские озера так и не была включена.
«Я вижу достаточно серьезные недоработки районной администрации по ряду вопросов. В частности, район некачественно отрабатывает вопросы с эскизными проектами благоустройства общественных пространств и дворов, не всегда слышит жителей и доносит до них все нюансы федеральной программы. В этом есть и недоработка управляющих микрорайонами, в обязанности которых входит, в том числе, и максимальное информирование населения. Владимир Александрович, выводы вам и вашей команде надо делать однозначно», - заключила Елена Лапушкина, сообщает пресс-служба администрации Самары.
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