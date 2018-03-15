Елена Лапушкина встретилась с жителями Октябрьского района

179

Основной темой встречи стало подведение итогов работы районной администрации за 2017 год и представление скорректированных дизайн-проектов благоустройства общественных пространств, которые будут вынесены на голосование в рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды» уже в это воскресенье, 18 марта.Глава районной администрации Алла Волчкова сделала акцент на деятельности депутатского корпуса.«В нашем районе работают 26 депутатов, которые активно взаимодействуют жителями, подключаются к решению всех вопросов, проводятинформационно-разъяснительную работу и культурно-массовые мероприятия. Их деятельность дает толчок в развитии каждого микрорайона», - сказала Алла Волчкова.Также глава районной администрации подвела первые итоги работы общественных советов микрорайонов по ликвидации незаконной рекламы, несанкционированных гаражей и объектов потребительского рынка, граффити на фасадах и брошенных автомобилей. Особо была отмечена работа ОСМ № 33 по выявлению объектов стихийной торговли, некорректно установленных дорожных знаков, а также объектов сферы потребительского рынка и услуг, которые зарегистрированы как жилые объекты и не платят налоги.Кроме того, Алла Волчкова рассказала о количестве отремонтированных фасадов, приведенных в нормативное состояние объектов улично-дорожной сети, высаженных цветов и деревьев.Говоря о планах проведения работ по благоустройству на 2018 год, Алла Волчкова подробно остановилась на президентской программе «Формирование комфортной городской среды». Она рассказала, что в этом году в рамках проекта будет приведено в порядок 13 дворовых территорий. Также путем рейтингового голосования жителям предстоит выбрать из числа общественных территорий те, которые, по их мнению, нуждаются в благоустройстве в первую очередь. В лист для голосования вошли дизайн-проекты бульвара по улице Осипенко, бульвара по улице Челюскинцев, сквера на проспекте Масленникова, двух скверов на улице Ново-Садовой, в одном из которых установлен обелиск борцам революции, сквера на пересечении улиц Гагарина и Авроры, сквера по улице Часовой и Ерошевского, сквера перед музеем «Самара Космическая» и сквера в Постниковом овраге. Кроме того, горожане смогут проголосовать за благоустройство одной из трехобщегородских территорий – Загородного парка, парка Воронежские озера и парка Молодежный.Во время представления скорректированных дизайн-проектов депутат городской Думы Дмитрий Квашин рассказал, что включению в программу территории вдоль дома, где жил Дмитрий Козлов, помешал ее юридический статус – она не входит в список общественных пространств. Елена Лапушкина поручила главе районной администрации подключиться к решению этого вопроса, чтобы территория в ближайшее время получила статус сквера и смогла войти в программу на последующие годы.Также жители задавали Главе города вопросы о развитии социальной инфраструктуры на территории района. К примеру, они спросили, стоит ли ожидать появления новой детской поликлиники.«Вопрос со строительством новой детской поликлиники на 500 мест сейчас активно обсуждается в областном правительстве. Деньги на еепроектирование уже заложены в бюджет на 2019 год», - сказала Глава города.Кроме того, горожане обеспокоены судьбой здания школы №46, где в сентябре прошлого года треснул штукатурный слой потолочного покрытия в одном из кабинетов начальных классов, расположенном на 1 этаже. Они задали вопрос главе города об окончании сроков ремонта здания.«К счастью, техническая экспертиза показала, что школа не нуждается в реконструкции, достаточно провести капитальный ремонт здания. Эти работы стартуют после согласования проектной документации и будут завершены к 1 сентября 2019 года, - пояснила Елена Лапушкина. – Мы находимся в постоянном контакте с родительским комитетом, они уже владеют информацией», сообщает пресс-служба администрации Самары.