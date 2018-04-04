Елена Лапушкина встретилась с жителями Куйбышевского района

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Жительница дома по Долотному переулку, 6 высказала ряд претензий относительно работы управляющей компании. По словам женщины, УК не может решить вопрос с канализацией в доме, которая из-за неисправности периодически затапливает подвал и внутриквартальную дорогу. Кроме того, жители рассказали, что просьбы по спилу аварийных деревьев на территории детской площадки и приведению в надлежащее санитарное состояние контейнерной площадки между домами также не выполнены. Елена Лапушкина поручила руководству компании в кратчайшие сроки устранить все озвученные замечания и рекомендовала поменять отношение к работе.«Решение вопросов, которые звучат от жителей, не откладывайте в долгий ящик. Приступайте к работе по канализационной системе на этой неделе и все остальные вопросы закройте до конца апреля», - сказала Глава города.На встрече также прозвучали вопросы об организации досуга на территории района, в частности – строительстве бассейна и открытии кружков для детей. Глава районной администрации Александр Моргун рассказал, что в настоящее время рассматриваются варианты строительства физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и исследуются существующие типовые проекты.Говоря об организации досуга детей и школьников, в качестве варианта решения вопроса было предложено организовать дополнительные кружки и секции на базе школ.«Лилия Викторовна, изучите, как организована внеурочная деятельность в школах и посмотрите, какими кружками и секциями можно ее разнообразить», - обратилась Елена Лапушкина к руководителю Департамента образования Лилии Галузиной.Не остался в стороне и вопрос транспортной доступности района – жители рассказали Главе, что автобусы ходят редко и не соблюдают интервал движения. «Ситуация с пассажирским транспортом в настоящее время действительно оставляет желать лучшего. Мы долго обсуждали возможные способы решения вопроса и нашли максимально выгодное для всех – передать муниципальный транспорт в аренду частному предприятию сроком на пять лет, - рассказала Елена Лапушкина. – Инвестор берет на себя обязательства по обслуживанию маршрутов, сохранению системы льготной оплаты проезда, в том числе картами школьников и студентов, и действующих тарифов, а также по увеличению автопарка. Так, до 10 апреля на городские маршруты выйдет 26 дополнительных автобусов и в дальнейшем их количество на самых востребованных маршрутах будет увеличиваться».На встрече куйбышевцы также подняли и вопрос о строительстве крематория недалеко от поселка Рубежный. Горожане утверждают, что его возведение запланировано на землях, предназначенных для сельскохозяйственной деятельности. Также, по их мнению, крематорий ухудшит экологическую обстановку не только в Волжском районе области, но и в Куйбышевском районе Самары.«Перед встречей я посетила место предполагаемого строительства объекта. Могу сказать однозначно, что проект требует детальногорассмотрения. Мы соберем рабочую группу, в состав которой войдут представители регионального Правительства, Роспотребнадзора,депутатского корпуса и руководство Волжского района. Решение будет приниматься коллегиально, с учетом мнения жителей», - сказала Елена Лапушкина, сообщает пресс-служба администрации Самары.