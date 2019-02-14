Елена Лапушкина встретилась с представителями самарского движения КВН

116

В среду, 13 февраля, Глава Самары Елена Лапушкина пообщалась с представителями самарских команд КВН, которые в этом году успешно выступили на международном фестивале КВН в Сочи. По итогам конкурса команда КВН Самарского государственного технического университета «Волжане-СамГТУ» вышла в Высшую лигу и будет представлять Самару в играх на Первом канале. Команда из нашего города пробилась в Высшую лигу КВН впервые за восемь лет.«Желаю вам удачно пройти этот увлекательный путь и, конечно, победить, - обратилась Глава города к участникам встречи. - Вы подаете хороший пример для подрастающего поколения: успешно совмещаете творческую, общественную жизнь с учебой, активно участвуете в жизни города. Вы - лицо Самары, именно вы делаете ее молодой, веселой и красивой!».На встрече ребята поделились с главой своими впечатлениями от участия в международном фестивале, а также рассказали о планах на этот год и волнующих вопросах.Руководитель движения «Самарский КВН» Сергей Ларионов рассказал, что сейчас клуб занимается поиском помещения для проведения репетиций и редакторских читок. Он обратил внимание на то, что подготовка к играм - это длительный и серьезный процесс:«За две недели до игры формируется плотный график: команды приезжают, репетируют, показывают материал редакторам, что-то правят и их тут же сменяет следующая команда. Пройдет игра, а через две недели уже назначена другая, поэтому в сезон, а для КВН — это зимне-весенний и летне-осенний период, нужно помещение, доступное с утра и до самого вечера».Руководитель Департамента культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова сообщила Елене Лапушкиной, что работа по подбору подходящего помещения ведется. После детальных обсуждений всех требований с руководителями учреждений, готовых предоставить площадки для КВНщиков, решение будет найдено.Кроме того, Сергей Ларионов отметил, что интерес к игре у самарцев с каждым годом только возрастает. В 2018 году число членов клуба превысило 4500 человек, а игры посетили более 58 000 зрителей. При этом самарские команды ценят не только внутри региона: многие из них становятся участниками федеральных и международных лиг.Учитывая огромный интерес к движению КВН, в 2018 году был организован ряд выездных фестивалей в отдаленных частях города, таких как поселки Береза и Прибрежный в Красноглинском районе Самары. Мероприятия пользовались большим успехом, поэтому такая практика будет продолжена. Татьяна Шестопалова заверила, что команды получат организационную поддержку от городской Администрации, передает пресс-служба горадминистрации.