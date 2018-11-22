Елена Лапушкина встретилась с представителями родительской общественности микрорайона Крутые ключи

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В 2019 году здесь откроется отделение школы искусств №6 для 350 детей.Набор кружков и секций будет обсуждается с жителями микрорайона.Создание этого отделения позволит освободить часть помещений общеобразовательной школы №7 и оптимизировать учебный процесс.На встрече обсуждается и строительство школы на 1360 мест и детского сада на 350.Крутые ключи испытывают настоящий демографический бум: микрорайон занимает лидирующие позиции в России по уровню рождаемости, передает пресс-служба горадминистрации.