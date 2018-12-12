Елена Лапушкина встретилась с победителями конкурса Президентских грантов

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Глава Самарывстретилась с победителями конкурса Президентских грантов.Каждый из проектов очень важен для города, поэтому администрация готова оказать организационную поддержку в реализации социально-значимых инициатив, подчеркнула Елена ЛапушкинаПроект“Инклюзивное движение России”, направлен на объединение и профессиональную подготовку активистов адаптивных организаций.Елена Лапушкина пообещала помочь с выделением помещения для расширения возможностей проекта, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации