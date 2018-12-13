Елена Лапушкина встретилась с обладателями Президентских грантов
13 декабря 2018 16:31
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На встречу с Главой города были приглашены 14 руководителей общественных организаций, чьи проекты в области культуры, спорта, экологии и социальной сферы в 2018 году получили поддержку от руководства страны в виде Президентских грантов.
«Со многими из вас я знакома лично, с кем-то сегодня встречаюсь впервые, но уже много наслышана о вашей деятельности, - обратилась Глава города к собравшимся. – В каждом из ваших проектов есть то, что необходимо и полезно городу, то что помогает ему развиваться. И тот факт, что ваши проекты поддержал Президент страны, говорит о том, что вы движетесь в верном направлении, решаете важнейшие социальные задачи».
Елена Лапушкина также отметила, что иногда даже самые интересные и полезные проекты не всегда обладают достаточными финансовыми и организационными ресурсами:
«Предлагаю сегодня обсудить ваши идеи и планы, а также рассказать о том, какие нерешенные задачи сейчас есть на вашем пути. От лица городской Администрации заверяю вас, что мы изучим каждый вопрос и окажем посильную поддержку», - сказала Елена Лапушкина.
Руководитель самарского областного отделения Союза кинематографистов России Нина Шумкова рассказала присутствующим об успехах проекта «Кино-детям». Нина Алексеевна отметила, что за более чем двадцатилетнюю историю, проект вышел на международный уровень.
«В отличие от других отечественных кинофорумов, Международный фестиваль «Кино — детям» — постоянно действующий. Просмотры фильмов проходят в течение всего года, в том числе — в дни летних школьных каникул. Один-два раза в год – как правило, в апреле и в сентябре — в рамках фестиваля проходит масштабное мероприятие с приездом известных кинематографистов из других городов России и зарубежья, которые представляют свои новые фильмы в течение пяти дней на 15-20 площадках Самарской области», - пояснила Нина Шумкова.
Кроме того, руководитель проекта отметила, что кроме кинопоказов, проект включает в себя разработку тематических кинопрограмм для общеобразовательных учреждений, проведение творческих встреч, мастер-классов, научно-практических конференций и проведении благотворительной акции «Росток надежды».
Сразу три организации рассказали Главе города о своих проектах, направленных на социализацию людей с инвалидностью и развитие инклюзивного общества. Представитель АНО организация дополнительного профессионального образования «МЕХ-АВТО» Ольга Фролова рассказала о проекте «Вектор возможностей», который занимается подготовкой водителей категории «В» из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-сирот на безвозмездной основе.
«Перед тем, как на базе нашей автошколы открыть курсы подготовки для людей с инвалидностью, мы решили изучить опыт других организаций. Тогда мы поняли, что в нашем регионе таких организаций нет, да и во всей стране мы нашли только один похожий проект в Пермском крае», - рассказала Ольга Фролова.
Авторы проекта попросили Главу города оказать поддержку в информировании потенциальных получателей образовательной услуги. Елена Лапушкина заверила, что помощь будет оказана.
Председатель общественной организации инвалидов-колясочников «Ассоциация «Десница» Евгений Печерских рассказал о новом проекте «На пути к инклюзивному обществу». По мнению автора проекта, инвалидность – проблема социальная. При регулярном проведении мероприятий, направленных на создание инклюзивного общества, и рассказывающих здоровым людям о том, что такое инвалидность, многие проблемы решатся сами собой.
«Мы более десяти лет проводим работу, направленную на социализацию людей с ограниченными возможностями здоровья. Мы встречаемся со школьниками, студентами, проводим фестивали с участием молодежи с инвалидностью и без, делаем фильмы и издаем тематические брошюры. Главное достижение, - когда мы видим, что меняется восприятие инвалидности в обществе», - сказал Евгений Печерских.
Аналогичного мнения придерживается и автор проекта «Инклюзивное движение России» Алексей Транцев. Совместно с единомышленниками из других регионов участники проекта помогают самореализоваться людям с инвалидностью, найти работу и обрести увлечения. В рамках проекта волонтеры из регионов будут обмениваться опытом и полезными практиками, а также самарские волонтеры запустят курсы по обучению декоративно-прикладному искусству. Алексей Транцев поделился с Главой города, что для реализации проекта им необходимы помещения, в которых они откроют мастерские и творческие студии. Елена Лапушкина заверила, что поручит Департаменту управления имуществом оказать содействие в поиске подходящего помещения.
С аналогичной просьбой к Главе города обратилась и представитель проекта «Том Сойер Фест» Анастасия Кнор. Движение, зародившееся в Самаре, с каждым годом набирает все больше и больше последователей в других регионов. К сожалению, у организации сейчас нет помещения, которое бы позволило проводить крупные мастер-классы и обучающие семинары для волонтеров со всей страны. Елена Лапушкина пообещала рассмотреть возможные варианты решения вопроса.
Также на встрече о своих проектах рассказали преподаватель самарского института культуры Наталья Бикметова – женщина является организатором всероссийского фестиваля-конкурса исполнителей народной песни «Стрежень», Ольга Куранда – создатель «Школы двороводов» и Николай Страшнов – автор проекта «Оранжевый скворечник». Каждый из этих общественных деятелей попросил об организационной поддержке проекта.
Глава города заверила, что все обладатели Президентский грантов могут рассчитывать как минимум на организационную и информационную поддержку со стороны городской Администрации и добавила, что будет следить за реализацией проектов и помогать им.
«Я очень рада возможности встретиться с вами и пообщаться. У нас получился очень добрый и конструктивный диалог. Если вам в дальнейшем понадобится площадка для взаимодействия или вы захотите обсудить какие-либо вопросы, знайте - мы всегда открыты, с радостью предоставим вам такую площадку в стенах Администрации, поможем в организации», - пообещала Елена Лапушкина, передает пресс-служба горадминистрации.
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