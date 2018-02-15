Елена Лапушкина встретилась с бойцами студенческих отрядов Самарской области

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Руководитель регионального штаба «Российские студенческие отряды» Сергей Фроленков отметил, что сейчас членами движения по всей России являются 236 000 человек. Реготделения есть в 74 субъектах, включая Самарскую область.Во время встречи ребята рассказали Главе города, что за последние годы бойцы самарских студенческих отрядов успели поучаствовать в строительстве крупнейших олимпийских объектов в городе Сочи, инфраструктурных объектов Универсиады в Казани, космодрома «Восточный» и Керченского моста. Кроме того, члены движения ежегодно работают на сельскохозяйственных предприятиях и в детских лагерях.В 2017 году впервые в Самаре была развернута зональная студенческая стройка. Стройотрядовцы трудились на стадионе «Самара Арена», участвовали в строительстве дороги по улице Дальняя, а также помогали в благоустройстве общественных пространств, которые вошли в президентский проект «Формирование комфортной городской среды». Более 150 бойцов проводили работы в Струковском саду, на четвертой очереди набережной и на других объектах. Руководитель регионального штаба добавил, что некоторые бойцы также участвовали в программе в качестве общественных контролеров: они оценивали ход работ по благоустройству дворовых территорий.«Очень интересно было наблюдать, как меняются наши дворы, парки и площади. Еще интереснее было принимать в этом непосредственное участие, – сказал Сергей Фроленков. – Ребята говорят, что, проходя мимо объектов, на которых работали, испытывают гордость и желание вновь помогать городу преображаться».Елена Лапушкина поблагодарила стройотрядовцев за активную работу по благоустройству города и подчеркнула, что практика по привлечению бойцов студенческих отрядов к работе на самарских объектах будет продолжена.«Вы на собственном примере убедились, что программа «Формирование комфортной городской среды» реально действующая, не «бумажная». Поэтому я призываю вас как людей, знающих ее изнутри, приложить еще немного усилий - разъяснить вашим соседям, друзьям, какие шаги необходимо предпринять, чтобы войти в программу и изменить окружающее их пространство в лучшую сторону»,- обратилась Елена Лапушкина к стройотрядовцам.Кроме того, Елена Лапушкина призвала бойцов попробовать себя и в других областях, например, в качестве управленцев илимуниципальных служащих.Руководитель Департамента по управлению персоналом и кадровой политике Наталья Баландина отметила, что реализовать себя ребята могут с помощью проекта городской Администрации «Самарская траектория роста», который как раз нацелен на привлечение талантливых молодых людей к работе по развитию города, сообщает пресс-служба администрации Самары.