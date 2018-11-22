Елена Лапушкина встретилась с Почетными гражданами города

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Напомним, что Всесоюзный Ленинский Коммунистический союз молодёжи был создан в 1918 году. За время существование организации школу комсомола прошли свыше двухсот миллионов юношей и девушек по всей стране. В их числе - многие Почетные граждане области и города.Во время встречи Почетные граждане получили из рук Главы города памятные знаки, посвященные юбилейной дате, а также обновленные удостоверения Почетного гражданина Самары.«За свою жизнь вы очень многое сделали для развития и процветания нашей Самары, и, самое главное, продолжаете вести активную общественную жизнь, не остаетесь в стороне и всегда готовы помочь советом. Для нас очень важно, чтобы вы как можно дольше оставались здоровыми и жизнерадостными», - обратилась Елена Лапушкина к присутствующим.Также Глава Самары представила Почетным гражданам нового руководителя городской Общественной палаты Сергея Семченко и напомнила о необходимости тесного взаимодействия между представителями палаты и Почетными гражданами.«Вы прекрасно знаете, что до меня палату возглавлял ваш коллега - Почетный гражданин Самары Владимир Иванович Золотарев, который ушел из жизни в прошлом году. Я хочу сказать, что приложу максимум усилий для того, чтобы продолжить традиции, заложенные Владимиром Ивановичем, и оказывать всестороннюю поддержку вам от лица Общественной палаты в случае необходимости», – сказал Сергей Семченко.