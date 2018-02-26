Елена Лапушкина вошла в состав Стратегического совета СамГТУ

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В Самарском государственном техническом университете сформирован Стратегический совет под председательством врио губернатора Самарской областиВ состав совета также вошла глава Самары. Планируется, что новая совещательная структура займется экспертной оценкой программы развития опорного вуза.«Сегодня для развития Самарской области необходим качественный технологический прорыв, — отметил глава региона. — Самарский технический университет исторически является для региона опорным вузом, ученые которого ведут разработки практически во всех стратегических отраслях нашего региона. Нефтехимия, добыча и переработка нефти и газа, энергетика, информационные, фармацевтические и пищевые технологии, строительство и архитектура — эти направления являются базовыми компетенциями СамГТУ».В статусе опорного университета региона Самарский политех выступает в роли инициатора проектов не только регионального, но и федерального значения. Такие проекты требуют совместного обсуждения и предварительной проработки с региональной исполнительной властью, профессиональным сообществом региона и широкой общественностью. С этой целью вузом и было принято решение о создании Стратегического совета — общественной совещательной структуры с функциями наблюдательного совета для управления и экспертной оценки реализации «дорожной карты» опорного вуза.В состав Совета также вошли руководители ведущих предприятий-флагманов региона, руководители профильных региональных и федеральных министерств и ведомств, представители профессиональных и общественных организаций Самарского региона, депутаты. Среди них: депутаты Государственной Думы, член Совета Федерациив, советник руководителя Росгвардиин, директор департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга РФ, генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Самара», депутат Самарской Губернской думы, генеральный директор ОАО «Самаранефтегаз»президент группы компаний «Амонд»сообщает пресс-служба аминистрации Самары.