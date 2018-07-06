Елена Лапушкина в доме-музее Эльдара Рязанова поздравила семейные пары с Днем семьи, любви и верности

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«Я рада поздравить вас с самым теплым и домашним праздником – Днем семьи, любви и верности, - обратилась Глава к присутствующим. – У каждой семьи свой ключ к счастью, но, думаю, что такие понятия как уважение, верность и честность являются основой универсальной формулы гармоничной пары».Принимая памятные подарки от городской Администрации и дома-музея Эльдара Рязанова, супружеские пары поблагодарили за особое отношение к темам семьи, материнства и детства, а также за изменения, произошедшие в городе за последнее время:«От лица всех присутствующих хочу сказать «спасибо» за такой прекрасный город Дмитрию Игоревичу Азарову и вам, Елена Владимировна. Ваша команда столько труда и сил вложила в то, чтобы город преобразился, чтобы в нем было приятно жить и любоваться им. Мы хотим, чтобы позитивные перемены и дальше продолжались, поэтому всем домом поддержим Дмитрия Игоревича в сентябре», - сказала Галина Дерий.По окончании торжественной части мероприятия для супружеских пар провели экскурсию по музею в честь выдающегося кинорежиссера, сообщает пресс-служба администрации Самары.