Елена Лапушкина срочно выехала на Молодежную, 8. Жители пожаловались на отсутствие отопления в части квартир
27 января 2019 17:17
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Жители пожаловались на отсутствие отопления в части квартир.
Этот дом попал под отключение в результате аварии на Ташкентской.
Тепло поступило накануне, но произошёл сбой в работе 3-х стояков.
Сейчас выясняются причины, передает пресс-служба горадминистрации.
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