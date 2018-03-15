Елена Лапушкина сделала замечание Департаменту транспорта Самары из-за жалоб на работу автобуса 67 маршрута

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Елена Лапушкина Департаменту транспорта Самары на встрече с жителями Красноглинский района по поводу жалоб на работу 67 маршрута: «Вы не владеете информацией. Много нареканий поступает от жителей по этому вопросу. Разберитесь и наведите порядок! Делаю Вам замечание», - сообщает руководитель Управления информации и аналитики Администрации городского округа Самара Елена Рыжкова.