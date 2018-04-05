Елена Лапушкина руководителям УК: «Возвращаемся к старой доброй традиции – пешему обходу районов»

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Особое внимание на совещании было уделено вопросам вывоза снега, очистки дворовых территорий и кровель зданий, отвода водных накоплений с тротуаров, проезжей части и внутриквартальных территорий,а также предупреждению подтоплений.Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин рассказал, что в соответствии с планом противопаводковых мероприятий произведена очистка и пролив 970 дождеприемников. Кроме того, по его словам, на этой неделе совместно с муниципальным предприятием «Благоустройство» проведена работа по открытию дождеприемников на дорогах общего пользования.«По тем местам, где есть канализационные сети, обращений граждан не поступает. По адресам, где сети отсутствуют, мы ежедневно составляем заявки на откачку и направляем их в «Благоустройство», - сказал руководитель «Инженерных систем».Наибольшее количество вопросов по отводу водных накоплений возникает на внутридворовых и внутриквартальных территориях. С наступлением тепла дворы, с территории которых управляющие компании нерегулярно вывозили снег, оказались затоплены. Такая ситуация произошла, к примеру, во дворе дома по проспекту Кирова, 202.По словам руководителя УК, после обращения жителей они выехали на место, но ликвидировать затопление не смогли – техника не преодолела образовавшуюся ледяную колею.«К сожалению, это не единичный случай. Делайте выводы из этой ситуации, прислушивайтесь к людям. Они недовольны, что чиновники не видят своими глазами происходящего на вверенных им территориях. Поэтому возвращаемся к старой доброй традиции – пешему обходу районов. Сегодня каждый должен осмотреть свои территории и закрепить за ними ответственных сотрудников»,- обратилась Елена Лапушкина к присутствующим.Также Елена Лапушкина поручила главам районных администраций обратить внимание на работу ТСЖ и ЖСК:«Проводите разъяснительные беседы с председателями ТСЖ и ЖСК и напоминайте им, что внутриквартальные проезды – это дороги, которыми пользуются, прежде всего, их жители. Жильцы платят им деньги, и они обязаны создавать комфортные условия», - подчеркнула Глава города.Кроме того, коммунальным службам поручено завершить очистку кровель зданий от сосулек и наледи в кратчайшие сроки. К этой работе необходимо подключиться и членам общественных советов микрорайонов: Глава города поставила задачу совершать ежедневные поквартирные обходы и призывать граждан очищать козырьки своих балконов от снега и сосулек.«По возможности просим управляющие компании помогать жителям сбивать наледь с их балконов. Главное для нас – не допустить ЧП», - добавил первый заместитель Главы Самары Владимир Василенко.Также Елена Лапушкина поручила Городской административно-технической инспекции провести ревизию вскрытий на объектах коммунальной инфраструктуры, которые были сделаны зимой. Благоустройство на них должно быть восстановлено в течении месяца, сообщает пресс-служба администраии Самары.