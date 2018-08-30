Елена Лапушкина рассказала о первых итогах мониторинга работы городского общественного транспорта

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По словам Главы города, вопрос работы общественного транспорта находится на особом контроле врио губернатора.«Проверки осуществляются не только городским Департаментом транспорта: мы подключили районные администрации, управляющих микрорайонами, общественников, представителей городского Департамента по общественной безопасности. Сейчас у нас есть реальная картина, как работает транспорт на территории города».На сегодняшний день проверками охвачено более 15 регулярных городских автобусных маршрутов, а также садово-дачные маршруты.По словам Главы города, мониторинг показал, что в основном установленный график движения соблюдается, транспорт ходит ритмично, обеспечивая вывоз пассажиров. Однако проверка выявила недостатки в работе общественного транспорта в Красноглинском и Куйбышевском районах.Как рассказала Елена Лапушкина, во взаимодействии с перевозчиком были выработаны меры по улучшению транспортного обслуживания. Так, на маршруте № 5д автобусы среднего класса МАЗ вместимостью 72 человека заменили автобусами большого класса ЛиАЗ вместимостью 104 человека.Также ЛиАЗы сменили МАЗы на маршрутах №№ 1 и 50, обслуживающих Красноглинский район. Кроме того, на этих маршрутах перевозчиком введен двухсменный график работы водителей, что позволяет увеличить количество рейсов и обеспечить интервал движения 10-15 минут, а в пиковое время - от пяти минут.По просьбам дачников для работы на садово-дачных маршрутах выделены дополнительные автобусы. По отдельным позициям расписание движения автобусов скорректировано в соответствии с пожеланиями пассажиров исходя из изменившегося графика подачи воды в садово-дачные массивы.Елена Лапушкина подчеркнула, что на этом проверки работы общественного транспорта не прекратятся.«С 3 сентября ожидается рост пассажиропотока в связи с началом учебного года, поэтому сейчас составляется прогноз и готовятся дополнительные меры по наиболее востребованным маршрутам. В ближайшей перспективе автобусный парк перевозчика пополнится еще 35 единицами, которые выйдут на улицы города. Мониторинг однозначно будет продолжен - это позволит в постоянном режиме отслеживать загрузку транспорта, оперативно реагировать на ситуацию, регулировать интервал движения», - добавила Глава города, передает пресс-служба горадминистрации.Фото: пресс-служба горадминистрации