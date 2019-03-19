Елена Лапушкина проводит личный приём граждан

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«Мы регулярно оплачиваем коммунальные услуги, но при этом в нашем доме не проводится текущий ремонт и уборка подъездов, не очищаются выходы из подъездов», - добавил Михаил Пивоваров.Административная комиссия, обследовавшая кровлю дома, подтвердила слова жителей. При этом, возмещать убытки, которые понесли жильцы из-за протечки крыши, управляющая компания готова только через суд.«Мы сейчас готовимся к судебным разбирательствам, но не зависимо от исхода дела, все жители дома едины в желании поменять управляющую компанию», - сказал представитель инициативной группы.Елена Лапушкина поручила районной администрации оказать юридическую и организационную помощь в решении вопроса по восстановлению кровли«Договорные отношения заключаются напрямую между УК и жителями. Именно вы оплачиваете их услуги, поэтому вправе требовать их надлежащего исполнения. Если УК вас не слышит, в ваших силах ее поменять», - добавила глава города, передает пресс-служба горадминистрации.