Елена Лапушкина проводит личный приём граждан
19 марта 2019 21:02
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«Мы регулярно оплачиваем коммунальные услуги, но при этом в нашем доме не проводится текущий ремонт и уборка подъездов, не очищаются выходы из подъездов», - добавил Михаил Пивоваров.
Административная комиссия, обследовавшая кровлю дома, подтвердила слова жителей. При этом, возмещать убытки, которые понесли жильцы из-за протечки крыши, управляющая компания готова только через суд.
«Мы сейчас готовимся к судебным разбирательствам, но не зависимо от исхода дела, все жители дома едины в желании поменять управляющую компанию», - сказал представитель инициативной группы.
Елена Лапушкина поручила районной администрации оказать юридическую и организационную помощь в решении вопроса по восстановлению кровли
«Договорные отношения заключаются напрямую между УК и жителями. Именно вы оплачиваете их услуги, поэтому вправе требовать их надлежащего исполнения. Если УК вас не слышит, в ваших силах ее поменять», - добавила глава города, передает пресс-служба горадминистрации.
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