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Глава Самары Елена Лапушкина проводит личный прием граждан. Светлана и Денис Морозовы обратились с просьбой об улучшении жилищных условий: сейчас они вместе четырьмя детьми проживают в съемной квартире, так как их дом был признан аварийным.На приеме было принято решение предоставить квартиру из маневренного фонда до момента, когда будет решен вопрос о включении семьи в программу переселения.Глава Самары отметила, что президент, утверждая приоритетные национальные проекты, поставил задачу до 2024 годам расселить всё аварийное жилье. Только в этом году в Самаре будут расселены 25 домов общей площадью 9 тысяч квадратных метров.Жители Ново-Садовой, 315 обратились к Елене Лапушкиной с жалобой на работу управляющей компании «ПЖРУ Приволжского микрорайона». В квартирах плохая вентиляция, системы отопления и холодного водоснабжения работают неудовлетворительно.Елена Лапушкина поручила департаменту городского хозяйства и экологии Самары, вместе с инспекторами ГЖИ провести проверку. А жителям рекомендовала рассмотреть вариант смены УК.«Только от вас зависит качество обслуживания дома. Именно вы следите, как исполняются договорные обязательства», - отметила глава города, передает пресс-служба горадминистрации.