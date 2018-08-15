Елена Лапушкина проверила как устраняются дефекты в Струковском саду и на 4-й очереди набережной

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Благоустройство старейшего городского парка началось летом 2017 года и включало работы ремонту инженерных систем, устройству пешеходных зон, обновлению газона и летней эстрады, устройству нового скейт-парка. Кроме того, в рамках капитального ремонта восстановили ограждения по периметру парка, а также отремонтировали фонтан «Мальчик и девочка», «Грот» и стелу Максиму Горькому.Первые месяцы эксплуатации объекта выявили ряд дефектов, таких, как просадка плитки в месте примыкания покрытия к фонтану «Грот», увядание газона в отдельных частях парка и протечка кровли летней эстрады. Городской Администрацией был составлен перечень выявленных недочетов и направлен подрядчику.В настоящее время компания, проводившая капитальный ремонт Струковского сада, устраняет дефекты в рамках гарантийных обязательств. По словам представителя компании-подрядчика, большая их часть уже выполнена:«Мы установили причину протечки крыши на летней эстраде, после чего полностью переложили гидроизоляционный слой. Параллельно с этим проводим работы по замене плиточного покрытия в местах просадки, восстановлению газона», - сообщил он.Глава города поручила в течение недели закрыть все вопросы по Струковскому саду.Наибольший объем работы в рамках гарантийный обязательств предстоит выполнить подрядчику на 4-ой очереди набережной. Напомним, что при приемке работ Администрация направила в адрес исполнителей претензии, среди которых – сползание грунта с газонной части, неисправность в работе подъемника для маломобильных граждан, системы фильтрации воды в фонтане и системы освещения и отсутствие системы видеонаблюдения, предусмотренной по проекту.Контрольная проверка показала, что к настоящему моменту из 68 замечаний подрядчик устранил меньше половины: в основном выполнены работы по восстановлению асфальтобетонного и плиточного покрытия, замене системы фильтрации воды в фонтане и восстановлению газона. Глава города подвергла критике темпы работ подрядчика по своим гарантийным обязательствам, и поручила руководителю Департамента градостроительства Сергею Дорошенко ужесточить контроль за устранением дефектов на набережной.Кроме того, рекордные дожди, прошедшие в июле, также выявили недочеты в части отвода воды. Основная версия – при составлении проекта не были учтены дождевые потоки. Для точного установления причин по поручению Главы города проект реконструкции набережной сейчас проходит экспертизу. Также разработчику проектной документации были направлены претензии по качеству исполнения работ.Елена Лапушкина отметила, что ситуация и со Струковским садом, и с 4-ой очередью набережной находится под пристальным вниманием Администрации:«В таком виде мы знаковые места города не оставим. Подрядчики будут работать на объектах в ежедневном режиме до полного устранения недостатков и исполнения всех гарантийных обязательств. Нам со своей стороны необходимо тщательно контролировать качество и сроки работ, а также найти оптимальные технические решения», - подчеркнула Елена Лапушкина, передает пресс-служба администрации Самары.