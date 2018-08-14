Елена Лапушкина проверила благоустройство дворовых территорий в Железнодорожном районе

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Во вторник, 14 августа, началась серия выездных совещаний для оценки состояния дворовых территорий, ремонтируемых в рамках федерального проекта. Первыми Елена Лапушкина посетила объекты, находящиеся в Железнодорожном районе Самары.«В нашем районе в этом году благоустройство ведется на 13 дворовых и двух общественных пространствах. По всем объектам основные работы должны быть завершены до 1 сентября, мы везде этот срок соблюдаем», - рассказал глава районной администрации Вадим Тюнин.Так, во дворе дома №56 по улице Никитинской Глава Самары оценила выполнение работ по ремонту асфальтового покрытия и тротуара, а также по установке опор наружного освещения. Кроме того, в этом дворе были демонтированы гаражи, на их месте появится газон. Здесь также обустроена детская площадка с тренажерами и лавочками, оснащенная антитравматическим покрытием. Своей очереди на установку ожидают и уже завезенные во двор клумбы.«Раньше на этом месте была большая пустая площадка. По сравнению с тем, что было – стало очень хорошо. И со стороны 66-го дома появилась прекрасная дорога. К качеству работ претензий нет, находим взаимопонимание с подрядчиками», - поделился впечатлениями старший по дому Владимир Канцев.Новая спортивная, детская площадка и лавочки для жителей старшего поколения появятся и во дворе дома №149 по улице Красноармейская. Уже выполнены работы по сносу аварийных деревьев, завершены работы по ремонту внутриквартальных проездов. В ходе благоустройства обнаружилось, что требует замены песочница. Теперь она должна находиться отдельно от детской и спортивной зоны, чтобы песок не повредил бесшовное антитравматическое покрытие, которым новые площадки оснащены.«К нам во двор приходят дети из всех близлежащих домов. Вот сейчас положили новый асфальт - мы очень довольны, у нас с 1961 года не менялся асфальт! Конечно, детям теперь на нем удобно кататься и играть. И по вечерам здесь всегда много народу, получается целый детский город. Поэтому от песочницы отказываться тоже не хотим», - рассказала жительница дома.Впечатляюще выглядят результаты работы во дворе домов №125 по улице Революционной и №47 и №49 по улице Гагарина. В рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в этом дворе был демонтирован и вывезен 51 гараж, демонтированы аварийные ограждения спортивных площадок, снесено более 40 аварийных деревьев.Освободившаяся дворовая территория поразила своей площадью и самих жильцов: здесь найдется достаточно места детям всех возрастов, и взрослым людям, и парковке, и разнообразным малым архитектурным формам. В настоящее время в рамках федерального проекта в самом разгаре работа по устройству детской площадки, ремонту внутриквартальных проездов с устройством парковочных мест и тротуаров. На следующий год планируется обустройство спортивной площадки.«Масштаб, конечно, поражает! На всех территориях, где ведутся работы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», видна колоссальная разница между тем, что было, и тем, как дворы выглядят уже сейчас. Подрядчикам необходимо не сбавлять темп, а жителям - участвовать в городском проекте благоустройства «Твой конструктор двора», который позволит своими руками сделать свой же двор еще более уютным», - подытожила Елена Лапушкина.Глава города посетила и несколько школ в Железнодорожном районе, где приводят в порядок прилегающую территорию, а также проконтролировала ход работ на бульваре по улице Революционной и в сквере имени Санфировой.Так, на бульваре, от улицы Гагарина до Аэродромной, уже обновили тротуары и вырастили новый газон, скоро здесь появятся лавочки, урны и шкафы для буккроссинга. А в сквере имени Санфировой уже демонтирован разрушенный фонтан, скоро появится новая детская площадка, а на уже существующей сделают антитравматическое покрытие. Завершить ремонт должны до начала осени, передает пресс-служба администрации Самары.