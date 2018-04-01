Елена Лапушкина провела заседание оперативного штаба по ликвидации последствий снегопада

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Первый заместитель главы Самарыдоложил, что муниципальные службы были готовы к наступлению непогоды: с самого утра городские улицы убирали 129 единиц спецтехники. Владимир Василенко также рассказал, что ближе к ночи количество снегоуборочной техники будет увеличено вдвое: на ликвидацию снегопада направят 270 машин, среди которых 90 самосвалов для вывоза снега, 40 единиц тяжелой техники, около 50 машин для обработки проезжей части реагентами и автопоезды. Работа будет вестись в усиленном режиме до самого утра: ночная смена будет продлена и окажет помощь тем, кто подключится к борьбе со снегом в понедельник утром.Работа по ликвидации последствий снегопада находится под личным контролем главы города. В первой половине дня Елена Лапушкина совершила объезд и оценила состояние улично-дорожной сети и дворовых территорий:«Если по основным магистралям видно, что работа по расчистке от снега налажена, то состояние дворовых проездов вызывает массу вопросов. На территориях, находящихся в ведении управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК, я практически не увидела дворников и спецтехнику. По дворам проехать и пройти просто невозможно, - подчеркнула Елена Лапушкина. - Сегодня выходной день, у людей наверняка масса планов, а они даже из подъезда выйти не могут. Вам необходимо менять подход к работе и учиться оперативно реагировать на обстановку».Присутствующие на штабе руководители крупнейших УК также отчитались о проделанной с утра работе и о планах ее организации на ближайшие дни. Глава города поручила им обращать внимание не только на расчистку дворовых территорий, но и кровель зданий – по прогнозам синоптиков, уже с понедельника температура воздуха будет повышаться и приобретать положительное значение, что неминуемо приведет к образованию сосулек и сходу снега.Говоря об изменении погодных условий, Владимир Василенко отметил, что городские канализационные системы к приему талых вод подготовлены – все дождеприемники и колодцы очищены и проверены на исправность.