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В пятницу, 22 марта, глава Самары Елена Лапушкина провела выездное совещание в Куйбышевском районе, в ходе которого осмотрела улично-дорожную сеть и дворовые территории. Маршрут объезда был составлен с учетом жалоб горожан на содержание дорог и придомовых территорий, а также на недобросовестную работу управляющих компаний, которые самарцы передают через единую диспетчерскую службу, районную администрацию, службы благоустройства, либо через социальные сети.Жители пожаловались Главе города на состояние тротуаров. В частности, тротуар вдоль домов по улице Уральской затапливают талые воды, затрудняя передвижение пешеходов. Кроме того, на участке в районе дома №44 асфальтовое покрытие на тротуаре полностью разрушено:«Здесь в прошлом году проводили восстановительно-аварийные работы сотрудники «Самарских коммунальных систем», в результате чего был поврежден асфальт», - доложил Главе директор муниципального предприятия «Благоустройство» Евгений Садовников.Елена Лапушкина поручила связаться с руководством ресурсной компании и уточнить, в какие сроки будут выполнены работу по благоустройству территории. В тех местах, где талые воды застаиваются, Глава города поручила коммунальщикам произвести откачку вод и расчистку от снежных накоплений.Также жители обратились с просьбой обустройства тротуара по улице Обувной. Этот вопрос уже звучал на одном из личных приемов Главы. Елена Лапушкина обратила внимание руководства Департамента городского хозяйства и экологии на необходимость приоритетного включения этого объекта в план ремонтных работ и принятии временных мер – отсыпки асфальтобетонным гранулятом пешеходной зоны при наступлении благоприятных погодных условий.Также Елена Лапушкина обратила внимание главы администрации Куйбышевского района Александра Моргуна на то, что с кровель зданий по Уральской свисает наледь.«Оперативно связывайтесь с управляющей компанией, обслуживающей эти дома, передавайте информацию для скорейшего принятия мер и лично контролируйте ситуацию. Напомните им, что своим бездействием и халатным отношением они подвергают угрозе жизни людей», - обратилась Елена Лапушкина к руководству Куйбышевского района.Основная масса обращений жителей связана с нерадивыми управляющими компаниями. Жалобы касаются уборки и вывоза снега, содержания контейнерных площадок, очистки кровель от снега и наледи.С проблемой столкнулись жители домов по адресам улица Фасадная, 1 и 5. Управляющая компания не справляется со своими обязательствами по содержанию территории: подбор мусора с контейнерной площадки не производится, дворовая территория не очищается. Из-за того, что уборка и вывоз снега во дворе в этом году не проводились, на территории образовались большие лужи. Для того, чтобы исправить ситуацию, Елена Лапушкина поручила районной администрации подключиться в части вывоза снега и отвода талых вод. Однако, за бездействие управляющая компания должна быть наказана.«Большую часть домов района обслуживает одна управляющая компания, которая, к сожалению, не идет на контакт с жителями. В наш адрес только за последние три месяца поступили сотни жалоб, связанных с вывозом снега, протечками кровель зданий и содержанием контейнерных площадок. По всем проблемным адреса будут составлены акты и переданы в соответствующие органы», – сказал Александр Моргун.Куйбышевцы, проживающие в доме №20 по Молодежному переулку, показали Елене Лапушкиной, в каких именно местах протекает кровля здания, а также обратили внимание Главы на состояние лестничных пролетов в одном из подъездов:«Ремонтные работы в доме не проводились, на все наши обращения управляющая компания «ПЖРТ Куйбышевский» отвечает отписками, никаких мер не принимает, - рассказала жительница дома. – В свете последних событий, мы провели общее собрание и уже приняли решение о смене обслуживающей организации».«Если по улично-дорожной сети есть точность, понятно, в какие сроки будут проведены работы, то по дворовым территориям ситуация сложнее: сегодня мы видим неочищенные кровли, неубранные дворы и контейнерные площадки. Это подтверждение того, что зачастую управляющие компании не реагируют на обращения жителей.Однако жильцы должны знать свои права и требовать от управляющей организации качества оказываемых услуг. Там, где с этим возникают трудности, подключаются Государственная жилищная инспекция и Прокуратура. Законодательная база на данный момент такова, что одним из выходов для жителей может стать смена обслуживающей организации. При необходимости районные администрации могут оказать консультационную помощь», - заключила Елена Лапушкина, передает пресс-служба горадминистрации.