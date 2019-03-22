Я нашел ошибку
сегодня  Пятница, 22 марта, 21:01
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +1 °C, Тольятти  +1 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 22/03:
USD 63.74
-0.54
EUR 72.79
-0.15
Искать
Новости /  Общество /  Социум  

Елена Лапушкина провела выездное совещание в Куйбышевском районе

22 марта 2019 16:37
112
Маршрут объезда был составлен с учетом жалоб горожан на содержание дорог и придомовых территорий, а также на недобросовестную работу управляющих компаний.
В пятницу, 22 марта, глава Самары Елена Лапушкина провела выездное совещание в Куйбышевском районе, в ходе которого осмотрела улично-дорожную сеть и дворовые территории. Маршрут объезда был составлен с учетом жалоб горожан на содержание дорог и придомовых территорий, а также на недобросовестную работу управляющих компаний, которые самарцы передают через единую диспетчерскую службу, районную администрацию, службы благоустройства, либо через социальные сети.

Жители пожаловались Главе города на состояние тротуаров. В частности, тротуар вдоль домов по улице Уральской затапливают талые воды, затрудняя передвижение пешеходов. Кроме того, на участке в районе дома №44 асфальтовое покрытие на тротуаре полностью разрушено:

«Здесь в прошлом году проводили восстановительно-аварийные работы сотрудники «Самарских коммунальных систем», в результате чего был поврежден асфальт», - доложил Главе директор муниципального предприятия «Благоустройство» Евгений Садовников.

Елена Лапушкина поручила связаться с руководством ресурсной компании и уточнить, в какие сроки будут выполнены работу по благоустройству территории. В тех местах, где талые воды застаиваются, Глава города поручила коммунальщикам произвести откачку вод и расчистку от снежных накоплений.

Также жители обратились с просьбой обустройства тротуара по улице Обувной. Этот вопрос уже звучал на одном из личных приемов Главы. Елена Лапушкина обратила внимание руководства Департамента городского хозяйства и экологии на необходимость приоритетного включения этого объекта в план ремонтных работ и принятии временных мер – отсыпки асфальтобетонным гранулятом пешеходной зоны при наступлении благоприятных погодных условий.

Также Елена Лапушкина обратила внимание главы администрации Куйбышевского района Александра Моргуна на то, что с кровель зданий по Уральской свисает наледь.

«Оперативно связывайтесь с управляющей компанией, обслуживающей эти дома, передавайте информацию для скорейшего принятия мер и лично контролируйте ситуацию. Напомните им, что своим бездействием и халатным отношением они подвергают угрозе жизни людей», - обратилась Елена Лапушкина к руководству Куйбышевского района.

Основная масса обращений жителей связана с нерадивыми управляющими компаниями. Жалобы касаются уборки и вывоза снега, содержания контейнерных площадок, очистки кровель от снега и наледи.

С проблемой столкнулись жители домов по адресам улица Фасадная, 1 и 5. Управляющая компания не справляется со своими обязательствами по содержанию территории: подбор мусора с контейнерной площадки не производится, дворовая территория не очищается. Из-за того, что уборка и вывоз снега во дворе в этом году не проводились, на территории образовались большие лужи. Для того, чтобы исправить ситуацию, Елена Лапушкина поручила районной администрации подключиться в части вывоза снега и отвода талых вод. Однако, за бездействие управляющая компания должна быть наказана.

«Большую часть домов района обслуживает одна управляющая компания, которая, к сожалению, не идет на контакт с жителями. В наш адрес только за последние три месяца поступили сотни жалоб, связанных с вывозом снега, протечками кровель зданий и содержанием контейнерных площадок. По всем проблемным адреса будут составлены акты и переданы в соответствующие органы», – сказал Александр Моргун.

Куйбышевцы, проживающие в доме №20 по Молодежному переулку, показали Елене Лапушкиной, в каких именно местах протекает кровля здания, а также обратили внимание Главы на состояние лестничных пролетов в одном из подъездов:

«Ремонтные работы в доме не проводились, на все наши обращения управляющая компания «ПЖРТ Куйбышевский» отвечает отписками, никаких мер не принимает, - рассказала жительница дома. – В свете последних событий, мы провели общее собрание и уже приняли решение о смене обслуживающей организации».

«Если по улично-дорожной сети есть точность, понятно, в какие сроки будут проведены работы, то по дворовым территориям ситуация сложнее: сегодня мы видим неочищенные кровли, неубранные дворы и контейнерные площадки. Это подтверждение того, что зачастую управляющие компании не реагируют на обращения жителей.

Однако жильцы должны знать свои права и требовать от управляющей организации качества оказываемых услуг. Там, где с этим возникают трудности, подключаются Государственная жилищная инспекция и Прокуратура. Законодательная база на данный момент такова, что одним из выходов для жителей может стать смена обслуживающей организации. При необходимости районные администрации могут оказать консультационную помощь», - заключила Елена Лапушкина, передает пресс-служба горадминистрации.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Социум
22 марта 2019  19:19
Следить за финансовыми тратами коммунальщиков на текущий ремонт, а также качеством работ - к такому решению пришли участники круглого стола.
Мэрия, общественники и горожане комплексно обсудили проблемы в сфере ЖКХ и озвучили ряд инициатив
Следить за финансовыми тратами коммунальщиков на текущий ремонт, а также качеством работ - к такому решению пришли участники круглого стола.  Социум
74
22 марта 2019  18:24
25 марта в 15:00 состоится концерт Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна, который станет экватором фестиваля «Веснушка-2019».
«Веснушка» на экваторе: фестиваль студенческого творчества выходит на финишную прямую
25 марта в 15:00 состоится концерт Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна, который станет экватором фестиваля... Социум
86
22 марта 2019  17:41
С начала года свыше 40 тысяч россиян объявили себя самозанятыми, однако вскоре столкнулись с блокировками своих счетов со стороны банков, которые запрещают физическим лицам использовать личные счета для ведения бизнеса.
Самозанятые россияне пожаловались на блокировки своих счетов в банках
С начала года свыше 40 тысяч россиян объявили себя самозанятыми, однако вскоре столкнулись с блокировками своих счетов со стороны банков, которые запрещают... Социум
119
Весь список

Здравоохранение
22 марта 2019  12:50
В самарском Волгаре открылся филиал детской поликлиники
В самарском Волгаре открылся филиал детской поликлиники
Филиал находится в центре Волгаря в шаговой доступности для всех жителей. Здравоохранение
161
22 марта 2019  11:57
В Самаре и Тольятти пройдет день мужского здоровья
В Самаре и Тольятти пройдет день мужского здоровья
Участникам с собой необходимо иметь страховой медицинский полис и паспорт. Здравоохранение
247
22 марта 2019  10:15
Самарцев приглашают на бесплатную флюорографию в СПИД-центре
Самарцев приглашают на бесплатную флюорографию в СПИД-центре
Горожан ждут 25 марта. Здравоохранение
164
Весь список
Новости медицины
14 марта 2019  06:08
Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
388
7 февраля 2019  08:44
Качественное протезирование в Москве
 Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем.  Новости медицины
481
4 января 2019  17:14
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
Почему для лечения наркоманов подходит только комплексная реабилитация?
 Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на    Новости медицины
768
Весь список
Туризм
13 марта 2019  10:59
Какие правила отеля туристы нарушают чаще всего?
Какие правила отеля туристы нарушают чаще всего?
Реже всего российские туристы вступали в драку с персоналом отеля или другими отдыхающими. Туризм
599
13 марта 2019  09:47
Глава Петербурга потребовал отложить запрет на хостелы в жилых домах
Глава Петербурга потребовал отложить запрет на хостелы в жилых домах
Если закон о хостелах вступит в силу в таком виде, в каком он был принят Госдумой, это приведет к потере рабочих мест, беспокоятся предприниматели. Туризм
557
12 марта 2019  11:34
Портал Samara.travel стал лучшим в России
Портал Samara.travel стал лучшим в России
Он стал победителем в номинации «Лучший портал туристского информационного центра». Туризм
581
Весь список
Образование
21 марта 2019  18:10
Абитуриенты смогут побывать в лабораториях Политеха, посетить открытые лекции, поучаствовать в интеллектуальных играх, пообщаться с преподавателями и студентами, получить ответы на интересующие вопросы.
С 25 марта в Самарском политехе начинается неделя открытых дверей
Абитуриенты смогут побывать в лабораториях Политеха, посетить открытые лекции, поучаствовать в интеллектуальных играх, пообщаться с преподавателями и... Образование
294
20 марта 2019  14:55
1 апреля стартует второй этап всероссийского конкурса «Универсум».
Самарский университет приглашает юных исследователей-гуманитариев в Артек
1 апреля стартует второй этап всероссийского конкурса «Универсум».   Образование
351
20 марта 2019  11:24
20 марта 2019 года стартует период досрочной сдачи ЕГЭ
20 марта 2019 года стартует период досрочной сдачи ЕГЭ
В Самарской области на участие в нем подали заявления 304 человека.  Образование
343
Весь список

Культура
22 марта 2019  17:24
Шнуров отметил, что существующая в настоящее время концепция закона «О культуре» выглядит как попытка «с помощью сети поймать океан».
Шнуров предложил разогнать Минкультуры
Шнуров отметил, что существующая в настоящее время концепция закона «О культуре» выглядит как попытка «с помощью сети поймать океан».  Культура
103
22 марта 2019  13:25
Самарская область присоединилась ко Всероссийской акции «Культурный минимум»
Самарская область присоединилась ко Всероссийской акции «Культурный минимум»
Организаторы акции призывают молодежь ходить в театр. Культура
128
22 марта 2019  11:38
В областной библиотеке представили новую книгу Раисы Поддубной «Ольга Григорьевна Аксакова: биографический очерк»
В областной библиотеке представили новую книгу Раисы Поддубной «Ольга Григорьевна Аксакова: биографический очерк»
По окончании творческой встречи представители Аксаковского движения пригласили посетить еще одну любопытную выставку. Культура
146
Весь список
Мода
12 марта 2019  11:49
Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
 Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ.  Мода
364
19 января 2019  17:32
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
Манекен - незаменимый элемент магазинов одежды
 Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован.  Мода
601
5 декабря 2018  20:08
Норковые шубы - комфорт и стиль
Норковые шубы - комфорт и стиль
 Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом.   Мода
1054
Весь список


Видео
22 марта 2019  13:08
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Кот покусал хозяина за плохое исполнение песни Queen
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь.
В мире
322
21 марта 2019  12:39
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Свои проекты благоустройства сегодня защищают муниципалитеты Самарской области
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс.
Благоустройство региона
253
18 марта 2019  12:29
Логотип самарский продукт
Логотип "Самарский продукт" начал появляться на товарах местных производителей
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг.
Экономика региона
546
18 марта 2019  12:23
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Сегодня день рождения отмечает создатель и первый директор шоколадной фабрики «Россия» Елена Шпакова
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров.
Социум
527
17 марта 2019  13:09
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы Малышке уже три месяца.
В зоопарке Берлина публике показали детеныша белой медведицы
   Малышке уже три месяца.
В мире
978
15 марта 2019  12:46
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
В Новой Зеландии в результате стрельбы в мечетях убито 49 человек
Власти рассматривают произошедшее как теракт.
В мире
694
Весь список

Фоторепортажи
21 марта 2019  16:31
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Начато устройство монолитных конструкций Дворца спорта на ул. Молодогвардейской в Самаре: Фото
Работы на стройплощадке ведутся в две смены.
Строительство
637
19 марта 2019  08:59
Множество самарцев приняло участие в акции
Множество самарцев приняло участие в акции "Соединяя сердца!": ФОТО
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.
Социум
778
10 марта 2019  18:06
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
На площади Куйбышева в Самаре с размахом отпраздновали Масленицу: ФОТО
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды.
Культура
1737
9 марта 2019  15:14
В Самару пришел поезд в рамках акции
В Самару пришел поезд в рамках акции "Сирийский перелом": ФОТО
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой.
Социум
1955
7 марта 2019  12:27
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Праздник весны провели в Самаре в Мультимедийном парке «Россия – Моя история»
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия.
Культура
1110
25 февраля 2019  08:30
В Самаре
В Самаре в "Аврора Молл" прошел фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа.
Культура
915
Весь список

Мероприятия
«Веснушка» на экваторе: фестиваль студенческого творчества выходит на финишную прямую
Выставка «Его Величество – театр!» открывается в Самарском музее Алабина
ГУ МВД СО проводит акцию «Возродим библиотеку»: начали поступать первые книги
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные