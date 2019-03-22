Елена Лапушкина провела выездное совещание в Куйбышевском районе
22 марта 2019 16:37
112
Жители пожаловались Главе города на состояние тротуаров. В частности, тротуар вдоль домов по улице Уральской затапливают талые воды, затрудняя передвижение пешеходов. Кроме того, на участке в районе дома №44 асфальтовое покрытие на тротуаре полностью разрушено:
«Здесь в прошлом году проводили восстановительно-аварийные работы сотрудники «Самарских коммунальных систем», в результате чего был поврежден асфальт», - доложил Главе директор муниципального предприятия «Благоустройство» Евгений Садовников.
Елена Лапушкина поручила связаться с руководством ресурсной компании и уточнить, в какие сроки будут выполнены работу по благоустройству территории. В тех местах, где талые воды застаиваются, Глава города поручила коммунальщикам произвести откачку вод и расчистку от снежных накоплений.
Также жители обратились с просьбой обустройства тротуара по улице Обувной. Этот вопрос уже звучал на одном из личных приемов Главы. Елена Лапушкина обратила внимание руководства Департамента городского хозяйства и экологии на необходимость приоритетного включения этого объекта в план ремонтных работ и принятии временных мер – отсыпки асфальтобетонным гранулятом пешеходной зоны при наступлении благоприятных погодных условий.
Также Елена Лапушкина обратила внимание главы администрации Куйбышевского района Александра Моргуна на то, что с кровель зданий по Уральской свисает наледь.
«Оперативно связывайтесь с управляющей компанией, обслуживающей эти дома, передавайте информацию для скорейшего принятия мер и лично контролируйте ситуацию. Напомните им, что своим бездействием и халатным отношением они подвергают угрозе жизни людей», - обратилась Елена Лапушкина к руководству Куйбышевского района.
Основная масса обращений жителей связана с нерадивыми управляющими компаниями. Жалобы касаются уборки и вывоза снега, содержания контейнерных площадок, очистки кровель от снега и наледи.
С проблемой столкнулись жители домов по адресам улица Фасадная, 1 и 5. Управляющая компания не справляется со своими обязательствами по содержанию территории: подбор мусора с контейнерной площадки не производится, дворовая территория не очищается. Из-за того, что уборка и вывоз снега во дворе в этом году не проводились, на территории образовались большие лужи. Для того, чтобы исправить ситуацию, Елена Лапушкина поручила районной администрации подключиться в части вывоза снега и отвода талых вод. Однако, за бездействие управляющая компания должна быть наказана.
«Большую часть домов района обслуживает одна управляющая компания, которая, к сожалению, не идет на контакт с жителями. В наш адрес только за последние три месяца поступили сотни жалоб, связанных с вывозом снега, протечками кровель зданий и содержанием контейнерных площадок. По всем проблемным адреса будут составлены акты и переданы в соответствующие органы», – сказал Александр Моргун.
Куйбышевцы, проживающие в доме №20 по Молодежному переулку, показали Елене Лапушкиной, в каких именно местах протекает кровля здания, а также обратили внимание Главы на состояние лестничных пролетов в одном из подъездов:
«Ремонтные работы в доме не проводились, на все наши обращения управляющая компания «ПЖРТ Куйбышевский» отвечает отписками, никаких мер не принимает, - рассказала жительница дома. – В свете последних событий, мы провели общее собрание и уже приняли решение о смене обслуживающей организации».
«Если по улично-дорожной сети есть точность, понятно, в какие сроки будут проведены работы, то по дворовым территориям ситуация сложнее: сегодня мы видим неочищенные кровли, неубранные дворы и контейнерные площадки. Это подтверждение того, что зачастую управляющие компании не реагируют на обращения жителей.
Однако жильцы должны знать свои права и требовать от управляющей организации качества оказываемых услуг. Там, где с этим возникают трудности, подключаются Государственная жилищная инспекция и Прокуратура. Законодательная база на данный момент такова, что одним из выходов для жителей может стать смена обслуживающей организации. При необходимости районные администрации могут оказать консультационную помощь», - заключила Елена Лапушкина, передает пресс-служба горадминистрации.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
22 марта 2019 19:19
Следить за финансовыми тратами коммунальщиков на текущий ремонт, а также качеством работ - к такому решению пришли участники круглого стола. Социум
74
22 марта 2019 18:24
25 марта в 15:00 состоится концерт Самарского государственного колледжа сервисных технологий и дизайна, который станет экватором фестиваля... Социум
86
22 марта 2019 17:41
С начала года свыше 40 тысяч россиян объявили себя самозанятыми, однако вскоре столкнулись с блокировками своих счетов со стороны банков, которые запрещают... Социум
119
Здравоохранение
22 марта 2019 12:50
Филиал находится в центре Волгаря в шаговой доступности для всех жителей. Здравоохранение
161
22 марта 2019 11:57
Участникам с собой необходимо иметь страховой медицинский полис и паспорт. Здравоохранение
247
22 марта 2019 10:15
Горожан ждут 25 марта. Здравоохранение
164
Новости медицины
14 марта 2019 06:08Диета при геморрое
К сожалению, с такой неприятной проблемой, как геморрой сегодня сталкиваются многие люди. Новости медицины
388
7 февраля 2019 08:44Качественное протезирование в Москве
Человек должен всегда следить за своим здоровьем, чтобы не возникало проблем. Новости медицины
481
4 января 2019 17:14
Наркотик – один из опаснейших ядов для человеческого организма. Его главная особенность в том, что он не только разрушающе действует на Новости медицины
768
Туризм
13 марта 2019 10:59
Реже всего российские туристы вступали в драку с персоналом отеля или другими отдыхающими. Туризм
599
13 марта 2019 09:47
Если закон о хостелах вступит в силу в таком виде, в каком он был принят Госдумой, это приведет к потере рабочих мест, беспокоятся предприниматели. Туризм
557
12 марта 2019 11:34
Он стал победителем в номинации «Лучший портал туристского информационного центра». Туризм
581
Образование
21 марта 2019 18:10
Абитуриенты смогут побывать в лабораториях Политеха, посетить открытые лекции, поучаствовать в интеллектуальных играх, пообщаться с преподавателями и... Образование
294
20 марта 2019 14:55
1 апреля стартует второй этап всероссийского конкурса «Универсум». Образование
351
20 марта 2019 11:24
В Самарской области на участие в нем подали заявления 304 человека. Образование
343
Культура
22 марта 2019 17:24
Шнуров отметил, что существующая в настоящее время концепция закона «О культуре» выглядит как попытка «с помощью сети поймать океан». Культура
103
22 марта 2019 13:25
Организаторы акции призывают молодежь ходить в театр. Культура
128
22 марта 2019 11:38
По окончании творческой встречи представители Аксаковского движения пригласили посетить еще одну любопытную выставку. Культура
146
Мода
12 марта 2019 11:49Толстовки с принтами, логотипами и атрибутикой
Для того чтобы сделать образ стильным и уникальным, самое время выбрать оригинальные толстовки на заказ. Мода
364
19 января 2019 17:32
Для того чтобы демонстрировать одежду в магазине или бутике, незаменимым атрибутом является манекен. Этот вид торгового оборудования весьма востребован. Мода
601
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
1054
Видео
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
322
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
253
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
546
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
527
17 марта 2019 13:09
Малышке уже три месяца. В мире
978
15 марта 2019 12:46
Власти рассматривают произошедшее как теракт. В мире
694
Фоторепортажи
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
637
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
778
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1737
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
1955
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1110
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
915
Мероприятия