Елена Лапушкина провела выездное совещание в Красноглинском районе

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В пятницу, 28 декабря, глава Самарыпровела выездное совещание в Красноглинском районе, в ходе которого оценила общее состояние района, уборку дворовых территорий и дорог от снега, а также убранство общественных пространств к Новому году.Отправной точкой выездного совещания стал сквер во 2-м квартале поселка Красная Глинка. Напомним, что в этом году общественное пространство обрело вторую жизнь: в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» здесь отремонтировали тротуары, обновили газоны, систему освещения, установили новые скамейки, урны, детский игровой комплекс и арт-объект «Лавка влюбленных». После ремонта сквер стал одним из самых популярных мест отдыха у местных жителей.Глава Самары поручила заместителю руководителя Департамента городского хозяйства и экологиивместе с районной администрацией в кратчайшие сроки расчистить входные группы и пешеходные зоны сквера.К встрече Нового года готова и площадка около ДК «Чайка», а также территория, прилегающая к зданию по адресу Сергея Лазо, 21а: эта площадка была благоустроена в рамках государственно-частного партнерства.Кроме того, зная о непростой ситуации с транспортной доступностью Красноглинского района, Елена Лапушкина проверила работу муниципальных маршрутов и пообщалась с жителями.Автобус №1 приехал на остановку в поселок Управленческий полупустой, но, по словам местных жителей, это скорее исключение, чем правило:«Сейчас предпраздничные дни, многие люди уже не работают, поэтому в транспорте свободно. Обычно в автобусы №50 и №51 на этой остановке сесть проблематично, они начинают свой маршрут с улицы Батайской и в Управленческий приезжают уже заполненные», - рассказали красноглинцы Елене Лапушкиной.Руководитель Департамента транспортасообщил главе города, что для решения вопроса транспортной доступности Красноглинского района перевозчик за последние полгода перевел водительский и кондукторский состав на 2-сменный режим работы, увеличил количество автобусов, выходящих на линию, и заменил малогабаритные автобусы «МАЗ» вместимостью 72-74 пассажира на «ЛиАЗы» вместимостью 104 пассажира. Это позволило увеличить количество посадочных мест на маршрутах №1, 50 и 51 в 2,5 раза.Жители отметили, что увеличение количества автобусов не снимет вопрос окончательно, если не будет соблюдаться график движения общественного транспорта:«Вчера я пришла на остановку, нужный мне автобус подошел через пару минут, и я без проблем уехала. А сегодня в это же время автобуса нет, мобильное приложение показывает, что он будет только через 15 минут», - рассказала одна из местных жительниц.Сергей Маркин сообщил, что сбои в работе происходят из-за обильного снегопада, либо из-за поломки автобуса.«Это слабое оправдание. Люди мерзнут на остановках, опаздывают на работу. Вызывайте перевозчика, обговаривайте с ним вопрос о введении дежурных водителей и автобусов, которые в случае форс-мажора будут оперативно включаться в работу и вывозить людей с остановок», - поручила Елена Лапушкина Сергею Маркину.Также жители района попросили главу города обратить внимание на работу автобусов №78 и 79, которые ходят из поселков Береза и Прибрежный до Барбошиной поляны:«Эти автобусы ходят раз в час, это очень большой интервал. Елена Владимировна, просим вас заняться этим вопросом».Подводя итоги совещания, глава города поручила руководству Департамента транспорта подготовить предложения по улучшению работы этих маршрутов и ускорить разработку проекта модернизации всей системы муниципального транспорта, передает пресс-служба администрации Самары.Фото: пресс-служба администрации Самары