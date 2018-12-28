Елена Лапушкина провела выездное совещание в Красноглинском районе
28 декабря 2018 14:55
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Отправной точкой выездного совещания стал сквер во 2-м квартале поселка Красная Глинка. Напомним, что в этом году общественное пространство обрело вторую жизнь: в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» здесь отремонтировали тротуары, обновили газоны, систему освещения, установили новые скамейки, урны, детский игровой комплекс и арт-объект «Лавка влюбленных». После ремонта сквер стал одним из самых популярных мест отдыха у местных жителей.
Глава Самары поручила заместителю руководителя Департамента городского хозяйства и экологии Андрею Семенову вместе с районной администрацией в кратчайшие сроки расчистить входные группы и пешеходные зоны сквера.
К встрече Нового года готова и площадка около ДК «Чайка», а также территория, прилегающая к зданию по адресу Сергея Лазо, 21а: эта площадка была благоустроена в рамках государственно-частного партнерства.
Кроме того, зная о непростой ситуации с транспортной доступностью Красноглинского района, Елена Лапушкина проверила работу муниципальных маршрутов и пообщалась с жителями.
Автобус №1 приехал на остановку в поселок Управленческий полупустой, но, по словам местных жителей, это скорее исключение, чем правило:
«Сейчас предпраздничные дни, многие люди уже не работают, поэтому в транспорте свободно. Обычно в автобусы №50 и №51 на этой остановке сесть проблематично, они начинают свой маршрут с улицы Батайской и в Управленческий приезжают уже заполненные», - рассказали красноглинцы Елене Лапушкиной.
Руководитель Департамента транспорта Сергей Маркин сообщил главе города, что для решения вопроса транспортной доступности Красноглинского района перевозчик за последние полгода перевел водительский и кондукторский состав на 2-сменный режим работы, увеличил количество автобусов, выходящих на линию, и заменил малогабаритные автобусы «МАЗ» вместимостью 72-74 пассажира на «ЛиАЗы» вместимостью 104 пассажира. Это позволило увеличить количество посадочных мест на маршрутах №1, 50 и 51 в 2,5 раза.
Жители отметили, что увеличение количества автобусов не снимет вопрос окончательно, если не будет соблюдаться график движения общественного транспорта:
«Вчера я пришла на остановку, нужный мне автобус подошел через пару минут, и я без проблем уехала. А сегодня в это же время автобуса нет, мобильное приложение показывает, что он будет только через 15 минут», - рассказала одна из местных жительниц.
Сергей Маркин сообщил, что сбои в работе происходят из-за обильного снегопада, либо из-за поломки автобуса.
«Это слабое оправдание. Люди мерзнут на остановках, опаздывают на работу. Вызывайте перевозчика, обговаривайте с ним вопрос о введении дежурных водителей и автобусов, которые в случае форс-мажора будут оперативно включаться в работу и вывозить людей с остановок», - поручила Елена Лапушкина Сергею Маркину.
Также жители района попросили главу города обратить внимание на работу автобусов №78 и 79, которые ходят из поселков Береза и Прибрежный до Барбошиной поляны:
«Эти автобусы ходят раз в час, это очень большой интервал. Елена Владимировна, просим вас заняться этим вопросом».
Подводя итоги совещания, глава города поручила руководству Департамента транспорта подготовить предложения по улучшению работы этих маршрутов и ускорить разработку проекта модернизации всей системы муниципального транспорта, передает пресс-служба администрации Самары.
Фото: пресс-служба администрации Самары
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