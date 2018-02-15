Елена Лапушкина провела выездное совещание по реставрации объектов историко-культурного наследия
15 февраля 2018 16:02
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В рамках совещания рабочая группа посетила несколько памятников архитектуры регионального значения, среди которых - дом самарского купца 1-ой гильдии М.Л. Бобермана, расположенный на улице Куйбышева, 68-70. Сейчас на объекте проводятся работы по восстановлению фасада здания, укреплению потолочных перекрытий, реставрации лестниц и ремонт уникального концертного зала.
Руководитель Департамента культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова рассказала, что совсем недавно большая часть помещений на втором этаже была передана муниципальному духовному оркестру. По окончании работ здесь будут проводиться репетиции, концерты и творческие вечера.
По словам представителя подрядной организации, ремонт фасада завершится в апреле текущего года, но только на уровне второго этажа. Елена Лапушкина подчеркнула, что на этом останавливаться нельзя. Она поручила главе районной администрации Максиму Харитонову провести переговоры с собственниками помещений на первом этаже и подключить предпринимателей к приведению в порядок их части здания, включая вывески, в соответствии с историко-архитектурным обликом объекта.
Еще одной точкой выездного совещания стал «Клуб швейников» на пересечении улиц Фрунзе и Некрасовской. Здание, в котором сейчас располагается театр «Камерная сцена», из единоверческой церкви в советские времена было переоборудовано под клуб и реконструировано в стиле Арт-Деко. Сегодня на объекте проводится реконструкция фасада, включая выравнивание стен, восстановление кирпичной кладки под крышей, штукатурные работы, покраску, а также воссоздание утраченных архитектурных элементов. По информации подрядчиков, объемы работ по фасаду выполнены на 70%. Планируется, что ремонт будет завершен этой весной.
Елена Лапушкина также посетила и Дом штабс-капитана Залесова на улице Фрунзе, 120. Это здание более известно тем, что в нем провел первые годы своей жизни кинорежиссер Эльдар Рязанов. Напомним, что в 2016 году городская Администрация приняла решение увековечить память великого кинорежиссера, обустроив сквер имени Рязанова и создав музей в его честь.
Сквер был открыт еще в октябре прошлого года, а работы по обустройству первого этажа музея находятся на завершающей стадии. Оборудована мемориальная часть – воссоздана квартира, в которой проживала семья Рязановых. Интерактивная часть включает экспозицию, рассказывающую о жизни в Куйбышеве времен эвакуации, а выставочная зона посвящена творчеству Эльдара Александровича.
Еще одной точкой осмотра стала «Усадьба семьи А.Н. Толстого 1899 - 1906 годов», в которой располагается Самарский литературный музей. В преддверии нового туристического сезона здесь обновляют фасады зданий усадьбы и частично ремонтируют крышу.
«Ремонтные работы на всех объектах ведутся качественно, видно, что люди с любовью относятся к историко-архитектурным объектам, которые восстанавливают, – отметила Елена Лапушкина. – В процессе реставрации зданий перед нами возникают разные задачи, но нерешаемых среди них нет. Город преображается на глазах и, я уверена, он встретит гостей в обновленном виде».
В завершение выездного совещания Глава города вместе с врио министра культуры Самарской области Сергеем Филипповым оценила ход ремонтных работ в ДК «Нефтяник». Здание хоть и не относится к объектам историко-культурного наследия, но является центром творческой жизни Куйбышевского района.
Капитальный ремонт главного районного учреждения культуры начался в 2016 году и сейчас близится к завершению. Уже выполнены работы по фасаду здания, отремонтирована крыша, проведены работы по гидроизоляции балкона и подвала, заменены системы отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации и пожаротушения, электрика, окончены работы по внутренней отделке помещений, расположенных на втором, третьем и четвертом этажах. Обновленное здание встретит первых посетителей уже в скором времени: 18 марта здесь будут работать два избирательных участка.
«Приятно отметить, что работы здесь ведутся очень тщательно, продуманно, с прицелом на конкретное использование тех или иных помещений. - сказал Сергей Филиппов. - У Самары есть хороший опыт восстановления таких центров культуры, взять хотя бы ДК «Заря» в Советском районе. На мой взгляд, по окончании ремонта «Нефтяник» станет одним из самых перспективных домов культуры на территории города», сообщает пресс-служба администрации Самары.
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