Елена Лапушкина провела выездное совещание по подготовке к ЧМ-2018: она проверила как идет ремонт фасадов домов

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Во вторник, 6 февраля, Глава Самарыпровела выездное совещание, посвященное подготовке к Чемпионату мира по футболу. В рамках совещания рабочая группа, включающая представителей Фонда капитального ремонта и глав районных администраций, осмотрела фасады домов, которые не включены в программу по ремонту на 2018 год.Отправной точкой совещания стал дом, расположенный на Фрунзе, 169. По программе Фонда капитального ремонта, работы по фасаду здесь будут проводиться с 2051 по 2053 годы.«Здание находится напротив драматического театра и однозначно привлечет внимание гостей мундиаля. Мы не можем себе позволить оставить фасад в таком виде, тем более, что объем предполагаемых работ здесь незначительный», - отметила глава города.По мнению представителей Фонда капитального ремонта, собственнику дома под силу провести необходимые работы за свой счет. В связи с этим Елена Лапушкина поручила главе администрации Ленинского районаподготовить встречу с руководством компании, которой принадлежит здание, и обсудить возможность выделения средств на ремонт фасада весной этого года.Ситуация с жилым многоквартирным домом на Льва Толстого, 121 обстоит иначе: дом не попал в число приоритетных, несмотря на то, что находится всего в нескольких сотнях метров от железнодорожного вокзала. По словам исполняющего обязанности главы администрации Железнодорожного района, управляющая компания не имеет возможность самостоятельно отремонтироватьбалконы и сколы на здании, деньги жильцов необходимо направить на другие нужды.В результате осмотра дома было принято решение – Фонд капитального ремонта и районная администрация совместными усилиями найдут варианты приведения фасада в надлежащий вид.Самое большое количество объектов, которые нуждаются в ремонте фасадов, но не попали в план до 2018 года, находится в Самарском районе. Среди них - объекты культурного наследия. Для решения вопроса районная администрация активно привлекает меценатов. По словам главы администрации района, договоренность с представителями бизнес-сообщества уже достигнутапо пяти домам, расположенным на улицах Галактионовской, Молодогвардейской и Фрунзе.«Решения по части домов приняты уже сегодня, они будут отремонтированы до 15 мая. Кроме того, мы выявили несколько объектов, гдедостаточно провести незначительный, косметический ремонт. В этих случаях мы будем работать с собственниками, призывать их самостоятельно решить вопрос. В тех случаях, где требуется серьезное финансирование, будем искать дополнительные источники, подключать районные администрации и искать частных инвесторов», - заключила глава города, сообщает пресс-служба администрации Самары.