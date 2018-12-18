Елена Лапушкина провела выездное совещание по Промышленному району

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Одним из первых Епена Лапушкина посетила двор, расположенный по адресу Георгия Димитрова, 91. Здесь недавно вывезли гаражи, но мусор подобрать еще не подобрать не успели. Глава города поручила главе администрации Промышленного района Владимиру Чернышкову до конца недели навести порядок на вверенной ему территории.Большой объем работы по вывозу гаражей был проделан на участке, прилегающем к школе №48: за последнее время отсюда убрали 220 гаражей, причем большую часть из них вывезли сами жители:«Мы уведомили их о том, что ведем работу по вывозу незаконных металлических гаражей, они нас услышали и стали помогать наводить порядок. Единственный минус – это мусор, которые жители оставляют после самовывоза. Поэтому мы заложили в бюджет района дополнительные средства на наведение порядка на таких территориях», - сказал Владимир Чернышков.Также Глава города проверила темпы работ по вывозу мусора на участке улицы Губанова от Московского шоссе до Ново-Садовой. Здесь силами района и жителей было убрано 156 гаражей, и теперь горожанам предстоит решить, как будет дальше развиваться территория:«Мы уже составляем план встреч с жителями, в ходе которых будем обсуждать, как дальше развивать освободившиеся от гаражей территории. Конечно, будем учитывать особенности и расположение каждого конкретного участка», - рассказал Главе города заместитель главы районной администрации Равиль Гибадуллин.Жители 6-ой просеки уже решили, как будут использовать территорию, освободившуюся от незаконных гаражей: они предлагают открыть законную автомобильную стоянку, чтобы жителям окрестных домов было, где оставить машины. Помешать открытию автостоянки может охранная зона высоковольтных линий электропередач, расположенный неподалеку.заверил Главу города, что вопрос находится в стадии проработки:«Нам уже удалось выяснить, что эти линии – резервные, они задействованы только на 20%-30% от мощности, поэтому рассчитываем, что энергетики дадут согласие на открытие стоянки», - пояснил глава районной администрации.Также в ходе выездного совещания Елена Лапушкина проверила подготовку района к новогодним праздникам. Глава Самары посетила парк Гагарина и оценила ход работ по созданию ледового городка и заливке катка. В завершении выездного совещания Елена Лапушкина поручила Владимиру Чернышкову проверить законность всех елочных базаров и напомнить тем, кто легально осуществляет торговлю, о необходимости поддерживать должное санитарное состояние на арендуемой территории, передает горадминистрация.