Елена Лапушкина провела выездное совещание по Промышленному району
18 декабря 2018 15:37
114
Одним из первых Епена Лапушкина посетила двор, расположенный по адресу Георгия Димитрова, 91. Здесь недавно вывезли гаражи, но мусор подобрать еще не подобрать не успели. Глава города поручила главе администрации Промышленного района Владимиру Чернышкову до конца недели навести порядок на вверенной ему территории.
Большой объем работы по вывозу гаражей был проделан на участке, прилегающем к школе №48: за последнее время отсюда убрали 220 гаражей, причем большую часть из них вывезли сами жители:
«Мы уведомили их о том, что ведем работу по вывозу незаконных металлических гаражей, они нас услышали и стали помогать наводить порядок. Единственный минус – это мусор, которые жители оставляют после самовывоза. Поэтому мы заложили в бюджет района дополнительные средства на наведение порядка на таких территориях», - сказал Владимир Чернышков.
Также Глава города проверила темпы работ по вывозу мусора на участке улицы Губанова от Московского шоссе до Ново-Садовой. Здесь силами района и жителей было убрано 156 гаражей, и теперь горожанам предстоит решить, как будет дальше развиваться территория:
«Мы уже составляем план встреч с жителями, в ходе которых будем обсуждать, как дальше развивать освободившиеся от гаражей территории. Конечно, будем учитывать особенности и расположение каждого конкретного участка», - рассказал Главе города заместитель главы районной администрации Равиль Гибадуллин.
Жители 6-ой просеки уже решили, как будут использовать территорию, освободившуюся от незаконных гаражей: они предлагают открыть законную автомобильную стоянку, чтобы жителям окрестных домов было, где оставить машины. Помешать открытию автостоянки может охранная зона высоковольтных линий электропередач, расположенный неподалеку.
Владимир Чернышков заверил Главу города, что вопрос находится в стадии проработки:
«Нам уже удалось выяснить, что эти линии – резервные, они задействованы только на 20%-30% от мощности, поэтому рассчитываем, что энергетики дадут согласие на открытие стоянки», - пояснил глава районной администрации.
Также в ходе выездного совещания Елена Лапушкина проверила подготовку района к новогодним праздникам. Глава Самары посетила парк Гагарина и оценила ход работ по созданию ледового городка и заливке катка. В завершении выездного совещания Елена Лапушкина поручила Владимиру Чернышкову проверить законность всех елочных базаров и напомнить тем, кто легально осуществляет торговлю, о необходимости поддерживать должное санитарное состояние на арендуемой территории, передает горадминистрация.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
18 декабря 2018 17:46
Жителей и гостей города Самары будет ждать «Новогодняя сказка в Берендеевом царстве». Социум
0
18 декабря 2018 17:37
К сожалению, не у всех ребят есть близкие, способные осуществить их заветные детские мечты. Именно поэтому ежегодно организовывается «Ёлка желаний», в... Социум
9
18 декабря 2018 16:38
По версии правоохранителей, пока женщина отвлекает хозяина квартиры заполнением «важных» документов, мужчина, якобы проверяя счетчики, находит в укромном... Социум
66
Здравоохранение
18 декабря 2018 12:48
Проведена реставрация фасада, выполнен капитальный ремонт здания. Здравоохранение
121
18 декабря 2018 09:42
Об этом заявила Татьяна Голикова. Здравоохранение
145
18 декабря 2018 09:11
Дети до двух лет должны получать животные жиры и белки. Здравоохранение
144
Новости медицины
18 декабря 2018 17:39УЗИ печени. Показания и подготовка к процедуре
Ультразвуковое исследование внутренних органов – одно из действенных информативных и точных способов диагностики различных заболеваний и патологий. Новости медицины
9
17 декабря 2018 18:16
Когда вы решитесь приобрести автомобиль, нужно будет и получить водительское удостоверение. Новости медицины
54
17 декабря 2018 17:47
В наше время, борьба с волосами на теле - острый вопрос и для мужчин, и для женщин. Этот процесс требует профессионального подхода и качественной... Новости медицины
38
Туризм
18 декабря 2018 10:06
В те же дни 208 детей Пензенской области и 360 детей Тольятти познакомились с Самарой. Туризм
206
17 декабря 2018 10:58
На первой строчке рейтинга оказалась Красная площадь. Туризм
291
12 декабря 2018 10:11
Чили может предложить различные виды экстремального отдыха. Туризм
275
Образование
14 декабря 2018 12:43
Университет расположился на пятой строчке общенационального рейтинга МИА «Россия сегодня» - сразу после столичных вузов. Образование
244
13 декабря 2018 15:54
Участники семинара поделятся опытом регионов и представят свои мастер-классы. Образование
400
13 декабря 2018 14:45
Дмитрий Кривов оценил работу Окружного семинара-лагеря студенческого самоуправления транспортных вузов Приволжского федерального округа. Образование
411
Культура
17 декабря 2018 13:07
Он находится в кинотеатре «Россия» на ул. Чернореченской. Культура
225
17 декабря 2018 10:07
В честь юбилея состоится театрализованный концерт. Культура
229
16 декабря 2018 09:23
Он пройдет 3-8 января Культура
532
Мода
5 декабря 2018 20:08
Мех норки уже на протяжении длительного времени пользуется спросом. Мода
180
26 октября 2018 22:36
Для того чтобы выглядеть безупречно, стоит заглянуть в профессиональный салон красоты. Мода
449
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
695
Видео
15 декабря 2018 11:24
В небе над городом пролетел дискообразный объект неизвестного происхождения. В мире
1724
8 декабря 2018 12:59
Зонд успешно приземлился на поверхность планеты 26 ноября. В мире
648
8 декабря 2018 10:59
Дорогостоящий аппарат не оправдал ожидания и смог продержаться в воздухе всего несколько секунд. В стране
1031
6 декабря 2018 14:10
Ранее общественность выступила против возможной застройки. Социум
923
5 декабря 2018 13:31
Собака преградила путь мячу. В мире
642
30 ноября 2018 14:19
Людям с инвалидностью в Самаре помогают включиться в активную общественную, деловую и досуговую жизнь. Социум
613
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1160
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1028
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1401
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
1798
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1887
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3107
Мероприятия