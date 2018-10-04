Елена Лапушкина провела выездное совещание, в ходе которого проверила ход подачи отопления в учреждения соцсферы

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По словам директора школы №79 Елены Девяткиной, тепло в классы пришло еще несколько дней назад, но 3 октября в здании произошел сбой, из-за чего пришлось отключить отопление и приостановить занятия:«Специалисты оперативно приехали и устранили порыв, благодаря чему уже вечером того же дня была возобновлена подача тепла. Сегодня дети вернулись в классы, учебный процесс идет в плановом режиме», - рассказала директор.Глава города посетила несколько кабинетов и лично убедилась: в классах комфортный температурный режим.Одно из первых в городе отопление начало получать и родильное отделение городской клинической больницы №2 имени Н.А.Семашко. Будущие мамы рассказали Главе города, что периодически открывают окна в палатах, чтобы не было слишком жарко.«Помещение прогрелось быстро, наступления осенних холодов мы не заметили», - сказали пациентки роддома.А вот тепло в дома жителей Советского района, расположенных в районе дома на Гагарина, 86, пока еще не пришло. Сейчас специалисты завершают плановые работы по ремонту инженерных коммуникаций, чтобы избежать порывов в зимний период.«На данном участке теплотрассы периодически происходили аварийные ситуации, поэтому в этом году он был внесен в перечень объектов, на которых необходимо провести перекладку коммуникаций. На данный момент схема собрана, трубы заполнены, опрессовка произведена, система готова к подаче отопления в дома. Как только центральное отопление будет запущено, мы подадим тепло в дома. Планируем, что это произойдет в ближайшие два дня», - заверил представитель подрядной организации.Подводя итоги объезда, Глава города отметила, что несмотря на то, что подача тепла идет в плановом режиме, расслабляться нельзя:«Отопительный сезон в Самаре стартовал 1 октября и в первую очередь тепло подали в учреждения соцсферы. Сегодня мы убедились, что и в больницах, и в учреждениях образования устанавливается комфортный температурный режим, - сказала Елена Лапушкина. - В целом по городу сбоев нет, есть отдельные объекты, на которых завершаются плановые работы. Специалистам дано поручение сделать это как можно скорее, чтобы в ближайшие дни тепло поступило во все жилые дома и учреждения».К настоящему моменту отопление запущено в более 75% объектов социальной сферы и в более половины многоквартирных домов, передает пресс-служба горадминистрации.