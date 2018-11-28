Елена Лапушкина провела встречу с жителями микрорайона Волгарь

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На повестку было вынесено несколько тем, в том числе - качество питьевой воды. Самарцы, проживающие в новом микрорайоне, высказали главе города свои опасения из-за повышенной жесткости воды.«У нас есть заключение санитарно-эпидемиологической службы, в котором говорится, что регулярное употребление воды с повышенной жесткостью может привести к накоплению солей в организме. Использование такой воды в технических целях также нежелательно: жесткая вода образует налет на сантехнических приборах, что приводит их быстрой поломке. Елена Владимировна, мы переживаем за свое здоровье и здоровье своих близких, и поэтому просим повлиять на ситуацию», - обратились представители инициативной группы к Главе города.Начальник отдела по коммунальной гигиене Управления Роспотребнадзора по Самарской области Ирина Матюнина отметила, что вода, поступающая в дома жителей Куйбышевского района, – артезианская, и, как любая вода из подземного источника, имеет повышенную жесткость.«Вода на данной территории имеет жесткость 15. Это пограничное состояние, но по тоскилогическим и микробиологическим показателям вода безопасна для жизни и здоровья. Это позволило нам согласовать временное отклонение от параметров жесткости на время проведений плановых мероприятий по улучшению качества питьевой воды», - сказала Ирина Матюнина.Елена Лапушкина рассказала представителям инициативной группы жителей микрорайона, что Администрация совместно с предприятием «Самарские коммунальные системы» рассмотрела несколько вариантов выхода из ситуации, в результате чего было выработано общее решение. В настоящее время «СКС» проектируют водовод, который позволит доставлять воду с насосно-фильтровальной станции №2.По словам директора «СКС» Владимира Бирюкова, проект трудоемкий и требует серьезных финансовых затрат, срок его реализации рассчитан до 2024 года. Поэтому на встрече было предложено рассмотреть временные меры по снижению уровня жесткости воды. Решить ситуацию может установка общедомовых фильтров, но это может привести к снижению напора водоснабжения в домах.«Совместно со специалистами проведите все необходимые расчеты и определите, к каким последствиям может привести установка подобных систем и не отразится ли это на водоснабжении верхних этажей домов», - поручила Елена Лапушкина первому заместителю Главы Владимиру Василенко.Кроме того, Глава города поручила провести встречу с застройщиком микрорайона и обсудить возможность установки общедомовых фильтров на этапе строительства зданий.Также на встрече был поднят вопрос о состоянии атмосферного воздуха на территории микрорайона. Жители пожаловались Главе города, что периодически чувствуют в микрорайоне неприятный запах. Горожане предполагают, что это из-за выбросов от расположенных неподалеку предприятий:«Сильный запах идет преимущественно в ночное время, примерно с часу ночи до шести утра. Стационарный пост, который мониторит состояние воздуха, производит забор воздуха раз в 7 часов. Мы уверены, что предприятия пользуются этим и выбрасывают в атмосферу вредные вещества в тот период времени, когда это невозможно зафиксировать», - сказали жители.Представители надзорных органов подтвердили, что за последнее время действительно возросло количество обращений от жителей микрорайона в связи с выбросами в атмосферу, но реальные превышения предельной допустимой концентрации веществ в воздухе были зафиксированы только несколько раз.По мнению местных жителей, основными источниками загрязнений воздуха являются Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод и городские очистные канализационные сооружения, принадлежащие «Самарским коммунальным системам»: именно на границах санитарно-защитных зон этих предприятий зафиксированы превышения допустимой концентрации веществ.Заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды завода Дмитрий Симаков подчеркнул, что предельная концентрация действительно была зафиксирована на границе их санитарно-защитной зоны, но при это добавил, что источник не был установлен. Это означает, что вредные вещества на территорию предприятий могли быть принесены порывами ветра с других объектов.Представители обоих предприятий предложили жителям провести совместную работу по поиску источников загрязнений воздуха: за счет средств организаций будут наняты независимые лаборатории, которые в оперативном режиме будут реагировать на обращения жителей и производить заборы воздуха. Кроме того, они отметили, что готовы в любое время принять представителей инициативной группы на своей территории и ознакомить их с технологическими процессами.Глава города поблагодарила предприятия за открытость и готовность совместно работать над решением вопроса. Кроме того, Елена Лапушкина поручила Департаменту городского хозяйства и экологии провести переговоры с другими предприятиями района на предмет их участия в экологическом мониторинге.«Мы прекрасно осознаем, насколько важно для такого крупного города как Самара решение экологических вопросов, в том числе мониторинг состояния воздуха. Поэтому сейчас прорабатываем возможность приобретения мобильной экологической лаборатории, которая позволит получать оперативные сведения о состоянии атмосферного воздуха и быстрее выявлять причины загрязнения», - сказала Елена Лапушкина.Кроме того, заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области Татьяна Сафронова сообщила, что по инициативе Губернатора Самарской области Дмитрия Азарова сейчас готовится расширенное заседание по решению экологических вопросов на территории региона, в том числе – Тольятти и Куйбышевского района Самары.В финале встречи участники обсудили вопрос о ликвидации аварийных ситуаций на канализационном коллекторе. За последнее время произошло четыре порыва на канализационных сетях. Жители рассказали Главе, что опасаются новых порывов и последствий попадания канализационных стоков в озера.Владимир Бирюков рассказал, что уже произведены работы по откачке загрязненной воды из озер и специализированной обработке территории, а также подчеркнул, что в настоящее время при поддержке Администрации ведутся работы по замене участка канализационной трубы протяженностью в 700 метров, что позволит исключить возможность новых порывов, передает пресс-служба администрации Самары.