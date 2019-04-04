Елена Лапушкина провела штаб по организации работ в период месячника по благоустройству
4 апреля 2019 14:41
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Традиционно месячник по благоустройству в Самаре проходит с 1 по 30 апреля. В этом году в рамках месячника организовано 3 общегородских субботника и 4 муниципальных средника, первый из которых прошел накануне. Директор муниципального предприятия «Городская административно-техническая инспекция по благоустройству» Сергей Зинковский рассказал, что в среднике приняли участие более 12 000 человек. Это, в первую очередь, муниципальные служащие и сотрудники управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК. Также к наведению порядка на городских территориях подключились сотрудники социальных учреждений, школьники и неравнодушные самарцы.
«Погодные условия на данный момент позволяют проводить только определенный вид работ, поэтому акцент был сделан на подбор мусора, очистку фасадов зданий и световых опор от незаконной рекламы и граффити», – пояснил Сергей Зинковский.
Особое внимание на штабе было уделено организации работ во время проведения общегородских субботников. Главы районных администраций доложили Елене Лапушкиной, что уже провели работу по распределению участков, которые будут приводить в порядок обслуживающие организации, а также заключили дополнительные контракты на уборку незакрепленных территорий и вывоз мусора.
Кроме того, каждая районная администрация запустила работу по организации пунктов выдачи инвентаря для самарцев, которые захотят принять участие в субботниках: провела обследование собственного оборудования, необходимого для уборки территорий, и проверила наличие необходимых инструментов у управляющих компаний.
Елена Лапушкина поручила главам районных администраций активизировать работу по привлечению к уборке прилегающих территорий владельцев объектов потребительского рынка и крупных предприятий.
Обсуждая работу по благоустройству общегородских территорий, руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Олег Ивахин отметил, что в рамках месячника муниципальные службы будут проводить работы по уборке и вывозу снежных накоплений, помывке улично-дорожной сети, восстановлению и покраске дорожных знаков, световых опор, ограждений, мусорных контейнеров, малых архитектурных форм и остановочных павильонов, нанесению дорожной разметки и озеленению территорий.
«Я жду ответственного отношения к организации и проведению месячника как от районных администраций и муниципальных служб благоустройства, так и от обслуживающих организаций. Работа всех структур должна быт слаженной и нацеленной на общий результат, которой должен быть виден не в отчетах и цифрах, а на улицах города», - заключила Елена Лапушкина, передает предает пресс-служба горадминистрации.
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