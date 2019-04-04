Елена Лапушкина провела штаб по организации работ в период месячника по благоустройству

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В четверг, 4 апреля, в Департаменте городского хозяйства и экологии состоялось заседание штаба по организации работ в период месячника по благоустройству. Руководители структурных подразделений городской Администрации, профильных департаментов, районных администраций, управляющих компаний и служб благоустройства отчитались перед главой Самарыоб итогах муниципального средника и доложили о дальнейших планах работы.Традиционно месячник по благоустройству в Самаре проходит с 1 по 30 апреля. В этом году в рамках месячника организовано 3 общегородских субботника и 4 муниципальных средника, первый из которых прошел накануне. Директор муниципального предприятия «Городская административно-техническая инспекция по благоустройству» Сергей Зинковский рассказал, что в среднике приняли участие более 12 000 человек. Это, в первую очередь, муниципальные служащие и сотрудники управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК. Также к наведению порядка на городских территориях подключились сотрудники социальных учреждений, школьники и неравнодушные самарцы.«Погодные условия на данный момент позволяют проводить только определенный вид работ, поэтому акцент был сделан на подбор мусора, очистку фасадов зданий и световых опор от незаконной рекламы и граффити», – пояснилОсобое внимание на штабе было уделено организации работ во время проведения общегородских субботников. Главы районных администраций доложили Елене Лапушкиной, что уже провели работу по распределению участков, которые будут приводить в порядок обслуживающие организации, а также заключили дополнительные контракты на уборку незакрепленных территорий и вывоз мусора.Кроме того, каждая районная администрация запустила работу по организации пунктов выдачи инвентаря для самарцев, которые захотят принять участие в субботниках: провела обследование собственного оборудования, необходимого для уборки территорий, и проверила наличие необходимых инструментов у управляющих компаний.Елена Лапушкина поручила главам районных администраций активизировать работу по привлечению к уборке прилегающих территорий владельцев объектов потребительского рынка и крупных предприятий.Обсуждая работу по благоустройству общегородских территорий, руководитель Департамента городского хозяйства и экологииотметил, что в рамках месячника муниципальные службы будут проводить работы по уборке и вывозу снежных накоплений, помывке улично-дорожной сети, восстановлению и покраске дорожных знаков, световых опор, ограждений, мусорных контейнеров, малых архитектурных форм и остановочных павильонов, нанесению дорожной разметки и озеленению территорий.«Я жду ответственного отношения к организации и проведению месячника как от районных администраций и муниципальных служб благоустройства, так и от обслуживающих организаций. Работа всех структур должна быт слаженной и нацеленной на общий результат, которой должен быть виден не в отчетах и цифрах, а на улицах города», - заключила Елена Лапушкина, передает предает пресс-служба горадминистрации.