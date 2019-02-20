Елена Лапушкина провела личный прием граждан
20 февраля 2019 15:03
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На февральский прием о своей жизненной ситуации пришла рассказать семья Морозовых. Светлана и Дмитрий Морозовы – многодетные родители. Совместно с четырьмя несовершеннолетними детьми мама зарегистрирована в аварийном доме на Бобруйской. По словам семейной пары, проживать по месту прописки с детьми не только крайне неудобно, но и опасно для жизни:
«В доме нет никаких коммуникаций, все удобства на улице. Кроме того, в общем коридоре нашей коммунальной квартиры поврежден потолок, поэтому мы с мужем приняли решение переехать на съемную квартиру. Это серьезная нагрузка на наш бюджет, просим помочь с решением жилищного вопроса», - обратилась к Елене Лапушкиной Светлана Морозова.
Руководитель Департамента управления имуществом Андрей Белоклоков подтвердил, что дом на Бобруйской, 15 признан аварийным и подлежащим сносу. До того момента, как семье будет предоставлено новое жилье взамен аварийного, Глава города предложила Морозовым воспользоваться квартирой из маневренного фонда:
«У муниципалитета есть жилые помещения со всеми удобствами, одно из которых мы можем предоставить вам для временного проживания на безвозмездной основе. Сразу оговорюсь, что это не окончательное решение вопроса: постоянное жилье взамен аварийного вам предоставят в любом случае, - подчеркнула Глава города. - Самара сейчас активно занимается переселением граждан из аварийного и ветхого жилья, и благодаря приоритетному национальному проекту «Жилье и городская среда», утвержденному в прошлом году Президентом Владимиром Владимировичем Путиным, этот процесс значительно ускорился. Уже в 2019 году планируется расселить 25 домов общей площадью 9 тысяч квадратных метров. Окончательно решить вопрос с переселением граждан из аварийного фонда в рамках нацпроекта планируется до 2024 года».
Также на прием к Елене Лапушкиной пришли и жители дома, расположенного на Молодежной, 8. Напомним, что этот дом попал под отключение в результате коммунальной аварии на пересечении Стара-Загоры и Ташкентской. К моменту, когда последствия порыва тепломагистрали были полностью ликвидированы, в часть квартир этого дома отопление долгое время не поступало. В ходе изучения ситуации было установлено, что виной стали непрофессиональные действия и неграмотная организация работ управляющей компанией «ПЖРУ Приволжского микрорайона».
Кроме того, процесс подачи тепла в дом затянулся из-за отсутствия оперативного доступа к части нежилых помещений. По словам жильцов дома, владелец помещений на цокольном этаже не выходит на контакт и отказывается предоставлять ключи от помещений, в которых расположены общедомовые коммуникации.
«Елена Владимировна, мы давно пытаемся добиться доступа к коммуникациям, доказать, что это общедомовое имущество. Хозяйка помещений предлагает заключить договор, на основании которого жильцы будет оплачивать доступ к сетям. Мы с такой позицией не согласны», - пояснили жители дома на Молодежной.
«Ситуация абсурдная. Старшие по дому, как и управляющая компания и аварийные службы, должные иметь беспрепятственный доступ к тепловой камере и другим коммуникациям, расположенным на цокольном этаже дома. Организуйте встречу инициативной группы жильцов, управляющей компании и собственника помещений, настаивайте на заключении соглашения между сторонами о безвозмездном доступе. Если вопрос не будет решен мирным путем, то готовьте заявление в суд», - поручила Елена Лапушкина главе администрации Промышленного района Владимиру Чернышкову.
С коммунальным вопросом на прием к Главе города пришли и жители многоквартирного дома на Ново-Садовой, 315. Они рассказали Елене Лапушкиной, что их не удовлетворяет работа управляющей компании. По их мнению, именно действия компании приводят к тому, что во время отопительного сезона батареи в квартирах прогреваются неравномерно, температура в отдельных комнатах опускается ниже нормы. Усугубляет ситуацию ненадлежащее функционирование системы вентиляции, из-за которого влажность воздуха в квартирах иногда превышает 75%:
«Из-за низких температур и высокой влажности на стенах и окнах образуется плесень. Замена окон и косметический ремонт не помогают решить проблему, мы просим вас помочь», - обратились жители к Главе города.
Глава города поручила Департаменту городского хозяйства и экологии совместно с администрацией Промышленного района передать информацию в Государственную жилищную инспекцию и провести внеплановую проверку. Кроме того, Елена Лапушкина предложила жителям рассмотреть вопрос о смене управляющей компании.
«Договорные отношения заключены между вами и компанией, и вы в праве их расторгнуть в любой момент, тем более, если вас не устраивает качество предоставляемых услуг. Не забываете, что именно вы платите деньги, а, значит, вправе диктовать условия», - подчеркнула Елена Лапушкина, передает пресс-служба горадминистрации.
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