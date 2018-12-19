Елена Лапушкина провела личный прием граждан

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Рассказать о своих проблемах Елене Лапушкиной пришла Почетный мастер спорта СССР по художественной гимнастике Раиса Светличная. Несмотря на свои 76 лет и инвалидность, Раиса Герасимовна продолжает активно заниматься спортом и ставить новые рекорды: женщина – призер различных соревнований по мини-гольфу и обладатель золотого знака ГТО. Но для того, чтобы и дальше продолжать заниматься спортом, Раисе Герасимовне необходимо регулярно проходить санитарно-курортное лечение и посещать в бассейн.Елена Лапушкина поручила руководителю Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Светлане Найденовой выделить Раисе Светличной путевку, а также пообещала посодействовать в решении других вопросов.Так Елена Лапушкина поручила Светлане Найденовой рассмотреть возможность выделения материальной помощи Раисе Герасимовне на улучшение условий проживания – проведение ремонта в квартире или покупку бытовой техники, в которой тоже есть потребность у пенсионерки.На прием к Главе города пришли и жительницы дома №106 по улице Красноармейской. Наталья Дубровина и Наталия Погодина попросили Главу посодействовать в переносе сроков капитального ремонта коммуникаций:«Наш дом построен в 50-х, все коммуникации, в том числе проводка, пришли в негодность. Три года назад в одном из подъездов произошло замыкание проводки, мы боимся, что ЧП повторится, но с более серьезными последствиями», - рассказали женщины.Глава администрации Железнодорожного района Вадим Тюнин доложил Елене Лапушкиной, что в соответствии с планами Фонда капитального ремонта по Самарской области, работы по замене коммуникаций запланированы на 2019-2022 годы.«В данном случае речь идет не просто о проведении ремонтных работ, а о сохранности жизни и здоровья людей, поэтому процесс необходимо ускорить, и начать работы не позже 2019 года. Я свяжусь с руководством Фонда капитального ремонта, переговорю по вашему дому с министром энергетики и ЖКХ Сергеем Васильевичем Марковым», - сказала Елена Лапушкина, передает пресс-служба горадминистрации.