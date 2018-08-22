Елена Лапушкина провела личный прием граждан

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Представляя интересы студентов и преподавателей Самарского университета, с вопросом об изменении схемы движения трамвая №13 к Главе города обратились Антон Заика и Анна Петрунина.Студенты рассказали, что после объединения Аэрокосмического и Государственного университетов возникла необходимость связать транспортным сообщением кампусы на Московском шоссе и на улице Академика Павлова.Сделать это они предложили, продлив трамвайный маршрут №13, конечная которого находится в Постниковом овраге», до разворотного кольца «Завод им. Тарасова». Таким образом, добраться из одного корпуса в другой можно будет без пересадки, что позволит сократить время, затраченное на дорогу, а также расходы на оплату проезда.Напомним, впервые с этим вопросом Анна Петрунина обратилась к Елене Лапушкиной во время встречи на молодежном форуме «iВолга», после чего вопрос обсуждался и в социальной сети Twitter. По информации муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление», на данный момент отсутствует техническая возможность продления маршрута без увеличения интервала движения трамвая. Кроме того, для продления маршрута потребуются дополнительные вагоны и мощности электросети.Студенты предложили и другие варианты связи с корпусов Самарского университета.«В Москве, например, есть карта «Тройка», которая позволяет студентам пользоваться общественным транспортом в течение нескольких часов, совершая пересадки. Но этот проект требует определенных затрат. Мы предлагаем пересмотреть количество вагонов, которые используются на других трамвайных маршрутах, перенести их на 13-й маршрут», - поделился идеями Антон Заика.Глава города поручила присутствовавшему на встрече руководителю городского Департамента транспорта Юрию Тапилину вместе с представителями вуза рассмотреть все возможности обеспечения транспортного сообщения:«Трамвайно-троллейбусному управлению необходимо изучить пассажиропоток и все возможные затраты. Если это будет востребовано большим количеством жителей Самары, вопрос однозначно надо решать – будем искать менее затратный путь».О своем несогласии с признанием своего дома аварийным рассказали Надежда Маслова и Евгения Ненашева, проживающие в доме №139А по улице Чапаевской.Женщины рассказали, что с просьбой о признании аварийности в администрацию обращались жильцы Чапаевской, 139 с литерами Б-Г, чей дом является отдельно стоящим деревянным зданием. В результате технической ошибки в решение межведомственной комиссии о признании дома аварийным и подлежащим сносу был включен и дом 139 с литерой А, с чем категорически не согласны собственники квартир.«Мы любим и ценим наш дом. Мы осознанно покупали квартиры, чтобы жить в историческом доме в центре города. Дом требует ухода и ремонта, но он не аварийный. Более того, в 2015 году был полностью отремонтировал деревянный пристрой», - пояснила Надежда Маслова.Жители дома отметили, что информация и фотографии в техническом заключении не полностью соответствуют действительности. Например, имеется описание подвала и внутренних помещений, в то время как в этом доме подвал фактически отсутствует, а жильцы утверждают, что комиссия к ним не приходила.«Мы обязательно свяжемся с экспертами, выявим, были ли они на самом деле на месте, сверимся с фотографиями и данными на местности и определимся с дальнейшими действиями», - заверил руководитель городского Департамента управления имуществом Андрей Белоклоков.Елена Лапушкина поручила главе администрации Самарского района Роману Радюкову держать ситуацию на контроле и детально разобраться со всеми нюансами.Иван Солнышкин, житель Советского района, обсудил с Главой Самары вопросы благоустройства территории на пересечении улиц Каменногорская и Бобруйская. Речь идет о ремонте дороги и новом тротуаре от улицы Промышленности до Бобруйской. Департамент городского хозяйства и экологии планирует начать работы на участке через две недели. Елена Лапушкина поручила ускорить сроки и завершить ремонт до 1 сентября, передает пресс-служба горадминистрации.