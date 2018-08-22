Елена Лапушкина провела личный прием граждан
22 августа 2018 17:13
194
Представляя интересы студентов и преподавателей Самарского университета, с вопросом об изменении схемы движения трамвая №13 к Главе города обратились Антон Заика и Анна Петрунина.
Студенты рассказали, что после объединения Аэрокосмического и Государственного университетов возникла необходимость связать транспортным сообщением кампусы на Московском шоссе и на улице Академика Павлова.
Сделать это они предложили, продлив трамвайный маршрут №13, конечная которого находится в Постниковом овраге», до разворотного кольца «Завод им. Тарасова». Таким образом, добраться из одного корпуса в другой можно будет без пересадки, что позволит сократить время, затраченное на дорогу, а также расходы на оплату проезда.
Напомним, впервые с этим вопросом Анна Петрунина обратилась к Елене Лапушкиной во время встречи на молодежном форуме «iВолга», после чего вопрос обсуждался и в социальной сети Twitter. По информации муниципального предприятия «Трамвайно-троллейбусное управление», на данный момент отсутствует техническая возможность продления маршрута без увеличения интервала движения трамвая. Кроме того, для продления маршрута потребуются дополнительные вагоны и мощности электросети.
Студенты предложили и другие варианты связи с корпусов Самарского университета.
«В Москве, например, есть карта «Тройка», которая позволяет студентам пользоваться общественным транспортом в течение нескольких часов, совершая пересадки. Но этот проект требует определенных затрат. Мы предлагаем пересмотреть количество вагонов, которые используются на других трамвайных маршрутах, перенести их на 13-й маршрут», - поделился идеями Антон Заика.
Глава города поручила присутствовавшему на встрече руководителю городского Департамента транспорта Юрию Тапилину вместе с представителями вуза рассмотреть все возможности обеспечения транспортного сообщения:
«Трамвайно-троллейбусному управлению необходимо изучить пассажиропоток и все возможные затраты. Если это будет востребовано большим количеством жителей Самары, вопрос однозначно надо решать – будем искать менее затратный путь».
О своем несогласии с признанием своего дома аварийным рассказали Надежда Маслова и Евгения Ненашева, проживающие в доме №139А по улице Чапаевской.
Женщины рассказали, что с просьбой о признании аварийности в администрацию обращались жильцы Чапаевской, 139 с литерами Б-Г, чей дом является отдельно стоящим деревянным зданием. В результате технической ошибки в решение межведомственной комиссии о признании дома аварийным и подлежащим сносу был включен и дом 139 с литерой А, с чем категорически не согласны собственники квартир.
«Мы любим и ценим наш дом. Мы осознанно покупали квартиры, чтобы жить в историческом доме в центре города. Дом требует ухода и ремонта, но он не аварийный. Более того, в 2015 году был полностью отремонтировал деревянный пристрой», - пояснила Надежда Маслова.
Жители дома отметили, что информация и фотографии в техническом заключении не полностью соответствуют действительности. Например, имеется описание подвала и внутренних помещений, в то время как в этом доме подвал фактически отсутствует, а жильцы утверждают, что комиссия к ним не приходила.
«Мы обязательно свяжемся с экспертами, выявим, были ли они на самом деле на месте, сверимся с фотографиями и данными на местности и определимся с дальнейшими действиями», - заверил руководитель городского Департамента управления имуществом Андрей Белоклоков.
Елена Лапушкина поручила главе администрации Самарского района Роману Радюкову держать ситуацию на контроле и детально разобраться со всеми нюансами.
Иван Солнышкин, житель Советского района, обсудил с Главой Самары вопросы благоустройства территории на пересечении улиц Каменногорская и Бобруйская. Речь идет о ремонте дороги и новом тротуаре от улицы Промышленности до Бобруйской. Департамент городского хозяйства и экологии планирует начать работы на участке через две недели. Елена Лапушкина поручила ускорить сроки и завершить ремонт до 1 сентября, передает пресс-служба горадминистрации.
Добавить комментарий
Комментарии
Социум
22 августа 2018 20:50
Самарцы начали готовиться к празднику задолго до памятной даты. Социум
39
22 августа 2018 20:07
В новом формате фирменный Самарский фестиваль проходит благодаря поддержке Дмитрия Азарова. Социум
52
22 августа 2018 19:32
Как отметил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области Сергей Ершов, в ближайшее время предстоит выполнить большие объемы... Социум
167
Здравоохранение
21 августа 2018 15:22
Введение подобной меры рассматривают в российском Минздраве. Здравоохранение
211
21 августа 2018 11:59
Прием пациентов осуществляется по предварительной записи в поликлиниках по месту жительства. Здравоохранение
151
21 августа 2018 11:11
Таковы результаты запрета на торговлю непищевой спиртосодержащей продукцией. Здравоохранение
193
Новости медицины
21 августа 2018 18:23
ДНК тестирование сегодня распространенно. Всё связано с тем, что с его помощью можно решить большое количество различных проблем. Например, именно с его... Новости медицины
45
18 июля 2018 21:15Анти-Мюллеров гормон (АМГ)
AMH синтезируется как в женском, так и в мужском организме. Он принимает участие в формировании и росте тканей. Новости медицины
651
25 июня 2018 20:01
Такая страшная болезнь, как рак, к сожалению, не редкость. От неё страдают миллионы людей по всему миру. Причём до сих пор, она очень сложно поддаётся лечению. Новости медицины
922
Туризм
22 августа 2018 10:15
Большую зарплату не обещают, но зато можно будет бесплатно жить в трёхкомнатном помещении при замке. Туризм
164
22 августа 2018 09:57
В Ростуризме отметили, что туроператор не предпринял никаких действенных мер для возмещения убытков. Туризм
155
21 августа 2018 12:12
Бизнесмены заявили о намерении привлекать в страну туристов, которые готовы тратить за поездку не менее тысячи долларов. Туризм
221
Образование
22 августа 2018 19:56
Особое внимание уделяется обеспечению антитеррористической и пожарной безопасности в школах. Образование
61
22 августа 2018 16:07
Комплекс уже заинтересовал посетителей форума. Образование
177
22 августа 2018 13:50
В уроках уже приняли участие более 22 тысячи школьников региона. Образование
166
Культура
22 августа 2018 13:36
Посещении экскурсии бесплатное. Культура
173
22 августа 2018 11:15
Горожанам были предложены три варианта. Культура
173
22 августа 2018 09:42
Ее организует фотоклуб «Иллюминатор» им. В.А. Каковкина в StrelkaHall. Культура
132
Мода
16 августа 2018 01:30Creed Aventus – это гармония всех оттенков лучших качеств мужчины
Парфюмерный бренд Creed был создан Джеймсом Генри Кридом в 1760 году. Мода
116
10 января 2018 17:11
Простые футболки - оптимальный вариант для занятий спортом и повседневного использования. Мода
1083
10 ноября 2017 17:51
Сегодня кеды используются не только для спортивных занятий. Они являются обязательным аксессуаром в гардеробе современной модницы. Большим спросом... Мода
1305
Видео
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
621
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1208
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
921
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1565
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1340
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
1383
Фоторепортажи
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
709
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
735
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
510
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
1927
7 июля 2018 21:08
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии. ЧМ-2018
1917
1 июля 2018 08:50
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
3534
Мероприятия