Елена Лапушкина провела личный прием граждан по вопросам улучшения жилищных условий
21 июня 2018 17:58
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Олег Илюшов, представляя интересы жителей дома №66 по улице Водников, обратился с просьбой о подключении дома к центральному отоплению.
«Двухэтажный дом оснащен водоснабжением, канализацией и всеми необходимыми коммуникациями за исключением отопления. Места общего пользования отапливаются с помощью индивидуальных печей с газовыми форсунками. Из-за отсутствия центрального отопления в доме постоянно сыро и холодно», - рассказал Олег Илюшов.
Елена Лапушкина поручила исполняющему обязанности главы администрации Самарского района Сергею Источникову оказать помощь в расчетах объема и стоимости работ с привлечением представителей ПТС. Для сравнения необходимых затрат будут просчитаны и другие возможности отопления помещения.
При принятии окончательного решения, необходимо учитывать тот факт, что дом является объектом культурного наследия и подлежит государственной охране.
С вопросом о неудовлетворительном состоянии жилого дома №29 по улице Паровозной обратилась к Главе города Фаина Такач. В рамках реализации региональной программы по проведению капитального ремонта в данном доме с 2019 года начнется ремонт фасада, с 2021 года – ремонт внутридомовых инженерных систем, с 2023 – ремонт кровли и с 2031 – ремонт фундамента.
Однако большую обеспокоенность жителей вызывает именно протекающая кровля, и, по их мнению, данный вид восстановительных работ должен быть проведен в первую очередь. Елена Лапушкина рассказала о возможности произвести изменение видов работ по капитальному ремонту и обновить кровлю в период с 2019 по 2021 год.
С квартирным вопросом обратилась Лариса Ерендеева, которая вместе с 16-летней дочерью проживает на 6 кв.м. в общежитии по улице Куйбышева.
Место в общежитии Лариса Ерендеева получила, когда оно принадлежало Самарскому Почтамту, а с 2006 года было передано в муниципальную собственность. С 2001 года она стоит в очереди на предоставление жилого помещения по договору социального найма.
Елена Лапушкина поручила руководителю Департамента управления имуществом Андрею Белоклокову детально проработать вопрос:
«Нужно проработать все возможные варианты – от поиска комнаты в другом общежитии до выделения материальной помощи. Андрей Викторович, необходимо встретиться со всеми проживающими в этой комнате для выработки совместных решений», сообщает пресс-служба администрации Самары.
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