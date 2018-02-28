Елена Лапушкина приняла участие во встрече с жителями Кировского района

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Основной темой встречи стало подведение итогов работы районной администрации за 2017 год и представление утвержденных дизайн-проектов благоустройства общественныхпространств, которые будут вынесены на голосование в рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды» уже 18 марта.От имени депутатского корпуса с приветственным словом выступил председатель Самарской губдумы Виктор Сазонов. Он отметил, чтоподобные отчетные встречи важны как для развития отдельных районов, так и для всего города в целом: они позволяют выявить недочеты проделанной работы и не допустить их в будущем.Глава районной администрации Игорь Рудаков в своем отчете рассказал, что в прошлом году особое внимание было уделено развитию спорта. Он отметил, что Кировскому району были выделены средства на строительство 10 спортивных площадок. Среди них – площадка на территории школы №86 в Зубчаниновке, школы №96 на улице Гвардейская, школы №162 на улице Елизарова и школы №32 на улицеСтара-Загора. Кроме того, районом было проведено 35 крупных спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 10 000 человек. Также для организации активного отдыха горожан в зимний период было залито 20 катков.Большой объем работ был выполнен по ремонту улично-дорожной сети. В 2017 году на территории района за счет средств федерального и областного бюджетов было отремонтировано 4 крупных магистралей – Московское шоссе, Волжское шоссе, улицы Ташкентская и Демократическая, а также построена новая магистраль, получившая название улица Арена-2018. Кроме того, за счет средств городского бюджета было отремонтировано еще 7 дорог на территории района: проспект Металлургов, улицы Алма-Атинская, Енисейская, Строителей, Путейская, Мирная и Майская.Впервые в 2017 году районная администрация за собственные средства провела ремонт внутриквартальных дорог «картами». В итоге общаяплощадь приведенной в порядок внутриквартальных проездов составила 23 000 м 2 . Также Игорь Рудаков рассказал о проделанной работе по благоустройству и содержанию районных территорий, включающей озеленение и уборку территорий, опиловку и санитарную обрезку деревьев, расчистку дорог и вывоз снега в зимний период, установку малых архитектурных форм, ликвидацию несанкционированныхсвалок и рекламных объявлений, ремонт фасадов многоквартирных домов, демонтаж незаконных объектов потребительского рынка, несанкционированных гаражей.Говоря о реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», глава администрации района напомнил, что в прошлом году было приведено в порядок 49 придомовых территорий. Кроме того, в рамках федеральной программы ремонтируется парк 50-летияОктября.Также он отметил, что в этом году жители Кировского района подали 264 заявки на благоустройство дворов. Общественная комиссия, в состав которой вошли председатели общественных советов микрорайонов, молодые архитекторы и районные депутаты, составили рейтинг, в соответствии с которым и будут проводиться ремонтные работы. Комиссия определила первые 30 дворов, которые будут включены в программу на 2018 год.Помимо дворовых территорий, в программу войдут и общественные пространства. Во время рейтингового голосования, которое пройдет 18 марта, кировчане смогут выбрать из 13 общественных зон те, которые, по их мнению, нуждаются в благоустройстве в первую очередь. На выбор жителям района будутпредставлены дизайн-проекты сквера на 18 км Московского шоссе, сквера в районе пересечения улиц Победы и Елизарова, сквера в районе школы №162, бульвара Металлургов, Школьной аллеи, которая проходит от больницы Середавина до гимназии №1, и других территорий. «Программа «Формирование комфортной городской среды» обеспечена финансированием до 2022 года. Поэтому я вас уверяю, что те проекты дворов и общественных зон, которые не удастся воплотить в этом году, не будут забыты. Мы обязательно их реализуем в дальнейшем», - сказал Игорь Рудаков.Елена Лапушкина поблагодарила жителей за активное участие в развитии и благоустройстве района.«Сегодня в зале я увидела людей, в чьих глазах читается неподдельный интерес к судьбе района, - подчеркнула Елена Лапушкина. – Каждый из представленных проектов наполнен вашей энергией, вашим искренним желанием сделать окружающее пространство лучше».В заключении встречи Елена Лапушкина обсудила с кировчанами волнующие их вопросы. Одна из жительниц обратилась к Главе города с просьбой изменить название остановки на пересечении улиц Стара-Загора и Димитрова. Женщина отметила, что в общественном транспорте эту остановку до сих поробъявляют «Кинотеатр Самара», хотя самого кинотеатра давно нет. Елена Лапушкина поддержала инициативу горожан о переименовании и отметила, чтовместе с жителями нужно определиться с новым названием.Инициативная группа жильцов дома № 376 по проспекту Карла Маркса обратилась к Главе города с просьбой ликвидировать пивной киоск, который находится во дворе. По словам жителей, вокруг него часто собираются шумные компании и нарушают спокойствие окружающих. Елена Лапушкина поручила Игорю Рудакову проверить законность установки объекта, а также соответствие его расположения действующим санитарным нормам.Также жители попросили Главу города рассказать об организации общественного порядка на период проведения игр ЧМ-2018.«Могу вас заверить, что вопросы безопасности сейчас выходят на первый план. Мы тесно взаимодействуем с органами внутренних дел, разрабатываем совместные планы работы, - подчеркнула Елена Лапушкина. - Однозначно, на период мундиаля на улицах увеличится количество сотрудников патрульно- постовой службы, добровольных народных дружин и дорожной инспекции», сообщает пресс-служба администрации Самары.Фото: пресс-служба администрации Самары