Елена Лапушкина приняла участие в совещании по обеспечению безопасности в новогодние и рождественские праздники

122

На совещании были рассмотрены вопросы, касающиеся обеспечения безопасности граждан, надежной работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетических организаций, объектов дорожного хозяйства Самарской области в предстоящие праздничные и выходные дни.На период праздников будут сформированы аварийные бригады по вопросам ЖКХ, топливно-энергетического комплекса, дорожного хозяйства и других отраслей, которые в случае возникновения непредвиденных ситуаций будут решать вопросы в экстренном порядке.Особое внимание было уделено организации безопасности праздничных мероприятий с участием детей и школьников. Так, в период с 20декабря по 9 января в учреждениях культуры Самарской области пройдёт более 3-х тысяч новогодних театрализованных представлений с участием 360 тысяч детей.Кроме того, более 460 тысяч дошколят и школьников региона примут участие в праздничных мероприятиях, организованных в образовательных учреждениях.По завершении общей части совещания Елена Лапушкина поручила руководителям профильных департаментов, которые такжеприсутствовали на совещании, проверить готовность к работе дежурных бригад, «горячих линий» для обращения граждан, а также снегоуборочной техники и муниципального общественного транспорта, сообщает пресс-служба облправительства.